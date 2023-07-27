持續打造多元共融職場環境深獲肯定「台灣帝亞吉歐」連續三年蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」

積極打造多元平等與實現自我的職場環境，台灣帝亞吉歐 (DIAGEO)連續三年獲得亞洲代表性人力資源雜誌（HR Asia）頒發的「2023 亞洲最佳企業雇主獎」。這項被視為亞洲區具指標性的人力資源獎項，評選涵蓋 13 個亞洲主要市場，今年的主題為「擁抱多元與包容」，在評選過 程中，HR Asia將多元化、平等和包容性等價值觀置於首位，台灣帝亞吉歐於366家參與的企業中脫穎而出，在建立友善工作環境的多項表現，再度獲得高度認同並得獎。

帝亞吉歐重視每一位員工的福利與發展，持續優化良好的多元化、營造性別友善及平等的工作環境，帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎認為能夠連續三年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定。感謝所有員工的努力，未來將持續引領所有員工攜手前進，持續履行「理性飲酒」、「社會共融」、「環境永續」等三大目標。持續以行動實踐「2030社會願景」。業者提供

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示，非常榮幸能夠連續三年獲得肯定，成為亞洲最佳企業 雇主獎的獲獎企業。帝亞吉歐重視每一位員工的福利與發展，持續優化良好的工作條件並打造多元共融環境，讓員工在工作與生活上都能取得平衡，並發揮潛力創造個人價值。我們也感謝所有員工的努力，未來將持續引領所有員工攜手前進。台灣帝亞吉歐做為全球酒精性飲料領導公司，在永續經營的核心價值下，始終將員工福祉 擺在第一位，傾力營造一個性別友善且多元平等的工作場域，在組織、管理及文化等 層面給予員工全面性支持。回應台灣社會對於生育率議題的關注，實施「祝您好孕，一生幸福！帝亞吉歐友善孕育措施」以鼓勵生育，除了提供同仁最多 26 週全薪產假，帝亞吉歐亦提供健康生活基金、育兒津貼、托育中心優惠等福利、提供托兒設施與哺乳室設備，讓所有同仁在工作、生活與育兒之間可以取得良好平衡。同時為員工在不同人生階段可能遇到的問題提供協助，以落實多元包容的職場環境，制定「在更年期蓬勃發展」指南便是另一項具體作法。對於正在經歷更年期的員工，依據 其獨特的症狀、不同的角色和工作環境，提供量身定制的支援，包括座位彈性更換，讓員工擁 有更舒適的工作環境、提供彈性工作措施以應對因症狀而感到的不適，同仁亦可根據情況申請病假。而為加強員工對於多元包容議題的認知與理解，帝亞吉歐亦舉辦豐富講座課程、線上學習課程，鼓勵同仁擁抱多元共融議題。帝亞吉歐相信每個人都應該在一個重視個人貢獻並讚揚其獨特之處的環境中成長茁壯，在擁抱多元化的意義上擴及性別、種族、年齡、性取向和身心障礙。

帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志指出多元共融的文化是企業與社會不斷前行的動力，帝亞吉歐在企業內部關注員工的福利與發展，倡導員工的包容性和多元性，讓有著不同背景的員工可釋放最大的潛力與成長，對外則與合作夥伴和社區共同響應多元包容，推動多樣化人才的培育，落實最具包容性和多元性的文化，以造就更好的企業和更美好的世界。業者提供

帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志則表示，讓每位員工充分發揮潛力、創造團隊價值，同時更積極關注同仁的福祉 與身心健康，一直是帝亞吉歐重視的營運發展與企業社會責任目標。良好的組織文化跟完善的人才發展與福利制度，讓帝亞吉歐目前在領導階層的女性占比已達 50%；也正因這些長期投入，獲得眾多獎項的肯定，包含：健康職場認證、台北市職場性別平等指標認證、勞動部 工作生活平衡獎等獎項。

林瑋志強調，帝亞吉歐將持續發揚在地精神，落實企業公民責任，並積極實踐「2030 社會願景 (Society 2030)」長期目標，以「理性飲酒」、「社會共融」以及「環境永續」三大核心策略履行對社會的承諾，創造共好價值，為打造更具包容性與永續發展產業標竿的目標而努力。在「社會共融」的領域，帝亞吉歐不僅於企業內部擁抱多元文化價值，對外成果亦有目共睹，以品牌約翰走路勇往直前精神，持續舉辦 Keep Walking 夢想資助計畫已邁向19 年里程碑，鼓舞民眾為社會議題提出永續解決方案，透過獎金贊助協助實現夢想計畫、提供永續培力課程，持續發揮社會影響力。面對後疫情餐飲服務業的人才需求，更攜手新北市政府、非營利組織 Skills for U、5 家大學餐飲科系產學合作打造「Keep Walking 夢想資助學院」，透過人才培育期待達到產業永續的發展。