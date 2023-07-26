台灣高齡化政策暨產業發展協會舉辦「健康捐政策與永續健保財源」活動

台灣高齡化政策暨產業發展協會於7月25日舉辦「健康捐政策與永續健保財源」活動，邀請公衛學者及民意代表，共同商議台灣健康永續政策以及菸品健康捐調漲策略，並呼籲各黨總統候選人支持定期調漲菸捐、改革健康政策，以促進國民健康永續發展。

前衛生署長、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良提到，澳洲、日本等先進國家的菸價皆高於台灣，而台灣每年吸菸及二手菸相關疾病產生醫療費用約650億元，若能調漲菸價、減少吸菸人口，不僅可降低醫療資源，且能促進人民健康。

台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良。圖／台灣高齡化政策暨產業發展協會提供

中華經濟研究院副所長黃勢璋發表中經院112年度「菸品健康福利捐調漲研究」，認為WHO認為菸品稅負占比不應低於75％，而台灣菸品稅負比僅為5成，不過也提醒，若一次調漲過高可能導致私菸流通，並建議台灣可參考法國做法，建立菸捐的自動調漲機制，依照國民所得、通膨和物價變化，漸進式調漲菸捐，逐步將菸害減到最低。

為邁向健康永續發展，立委邱臣遠表示，台灣GDP排名全球第21名，菸價卻為第123名，相較鄰近國家為低。面臨未來健保、長照財務壓力之下，調漲菸捐不僅是順應國際趨勢，也是調節財務壓力之道，因此政府應定期檢討減菸策略與健保機制。立委林為洲也隔空表示，建議衛福部評估機制應公開透明，並訂定明確評估公式，讓立法院得以監督相關程序。

陽明交通大學衛生福利研究所教授李玉春指出，台灣於2009、2017年調漲菸稅捐，使吸菸人口比率顯著降低，但近幾年卻因未再調漲菸捐稅，以致控菸效果趨緩。建議可參考紐西蘭做法以「菸草終局」為方針，每2年落實調漲菸捐稅。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅強調，菸品危害人民健康。為提升國人平均健康餘命，減少青少年吸菸比率，政府應強化前端預防工作，透過以價制量方式，降低民眾接觸菸草機會，進而防止菸害擴張。

台灣高齡化政策暨產業發展協會、公衛學者專家與民意代表，共同呼籲各黨總統候選人，應設定菸害防制的總目標，並建立定期調漲菸捐的有效機制，以促進國人福祉和健康的永續發展為目標。