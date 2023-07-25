書法篆刻高手過招 第十屆富偉盃全國書法篆刻決賽成績揭曉

由教育部、彰化縣文化局指導，彰化縣富偉獅子會、員林市公所、大村鄉公所、員林家商、彰化縣開心印社、彰化縣無象印社等共同協辦，富偉科技集團獨家贊助，由彰化縣書法學會所主辦的第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽，今年共接獲約1500件參賽作品，入圍決賽有358人，23日於員林家商以「半線風華」為決賽主題進行分組總決賽，決賽當天各地高手匯聚，現場獻技過招，同時由來自北、中、南的專業評審團進行評審，當天並公布決賽成績與舉行頒獎典禮。

此屆「富偉盃」特別聘請到的決賽評審團是來自北、中、南的書法、篆刻大家，包括北部台藝大教授謝榮恩、蔡介騰博士，中部蕭世瓊，南部施永華、陳明德等，篆刻評審為陳宏勉、林滄池、林俊臣。

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽23日決賽，當天共有300多位書法與篆刻高手現場獻技過招。圖／富偉獅子會

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽共分為國小中低年級、高年級、國中、大專高中、社會、長青及篆刻等共七組進行比賽，並分別決賽評選出前三名與書法15名、篆刻10名優選，評審團針對參賽作品進行嚴格的評審與遴選，綜合考慮了創意、技巧、表現力等多個評選面向，獲獎者可獲頒獎狀和豐厚獎金，各組第一名可獨得2萬元獎金。

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」比賽各組決賽前三名為長青組李枝興、劉佳榮、張惠如，社會組蕭國良、許建中、胡褘倩，大專高中組萬冠輝、張語瑄、林子心，國中組蔡善宇、蕭鼎秝、蔡劭昀，國小高年級組魏以晴、廖昱絖、陳奐言，中低年級組何泓鋕、王呈洋、高承鈺，篆刻組陳慧琦、徐培恩、葉曉丰。

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽獲獎者頒獎。圖／陳仁義

彰化縣書法學會理事長李杉連表示，為弘揚書法與篆刻藝術，扎根書法篆刻美學，振興中華文化，提升生活品質並延續推動地區文化教育，促進學習書法篆刻風氣，培育藝文人才，「富偉盃」全國書法篆刻比賽舉辦至今已邁入第十屆，且連續9屆由富偉科技集團獨家贊助，現在已是全國性的書法比賽盛會，其中，進入第二屆的篆刻比賽，期許藉由該比賽的交流持續推動篆刻藝術，讓篆刻藝術再發揚光大，將中華固有文化代代傳承下去。

第十屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽決賽篆刻組前三名頒獎。圖／陳仁義

決賽當天富偉集團總裁蕭文龍、彰化縣書法學會理事長李杉連皆親自到現場為300多名決賽選手加油，彰化縣文化局長張雀芬、國際獅子會總監陳木村、富偉獅子會創會長羅家慧、現任會長林永煌等多位貴賓亦應邀到場致詞與擔任頒獎嘉賓。

富偉集團總裁蕭文龍（圖前排右三）與富偉獅子會成員合影。圖／陳仁義

富偉集團總裁蕭文龍說，特別感謝彰化縣書法學會與所有參加比賽的書法家和篆刻家，也感謝富偉國際獅子會到決賽現場協助的會兄、會友，並對入圍決賽的所有參賽者高超實力深感激賞，同時呼籲，敦請社會各界繼續關注和支持中華文化藝術的傳承，共同將中文之美發揚光大。