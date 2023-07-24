守護億隻鴞計畫 遠雄人壽獲台灣永續行動獎肯定

呼應SDG15陸域生態，維護生物多樣性

陸域生態危機一直是台灣所面臨的永續風險之一，遠雄人壽從自身做起，發揮保險業ESG責任，致力維護生物多樣性與生態環境，以「守護每一個家」保險保障核心為出發，連續3年推展「守護億隻鴞」生態復育計畫，日前榮獲AREA亞洲企業社會責任獎，今再獲頒TSAA台灣永續行動獎-SDG15銀獎殊榮，肯定遠雄人壽實踐永續的具體成果。

猛禽是跨生態系的掠食者，在食物鏈裡扮演著高級消費者的角色，其數量及種類與環境健康息息相關，隨著氣候變遷、土地過度開發等問題，牠們正面臨棲地破碎化、鼠藥毒害等危機，若這些猛禽遭受感染，就有可能造成糧食斷鏈危機，影響人類的生存，而友善農業正是以親愛土地的耕作方式來保護自然環境，是維護環境的解方，因此遠雄人壽支持「生態復育」，2021年起與同樣關注貓頭鷹生態的屏科大跨領域研究發展中心及野生動物保育研究所合作，藉由守護貓頭鷹的行動，致力保護及維持台灣生物系統穩定，3年來持續與政府機關、社區、學校、農友及公益團體議合，共創多元夥伴關係，並透由開拓生態復育基地、健康友善農業、生態教育推廣、在地弱勢扶助、志工協力關懷等作為，有效保護生態系統提供之自然資本。目前已於屏東及台南三處生態基地架設13支棲架、81個巢箱，成功孵育16隻領角鴞幼鳥離巢，改善用藥田區面積近7公頃、新植地面積近6公頃。

今年守護億隻鴞觸角更深入到各地大學職校，向下推動棲架、巢箱的生物防治法概念，增進學生們在環境保育領域上的知識，藉此培育綠領人才。8月將攜手台灣猛禽研究會與屏科大鳥類生態研究室，於草山猛禽中心舉辦「守護億隻鴞 擁抱自然」特展，展期5個月，以生態復育為主題，結合自然與藝術教育，透過紙塑藝術家鍾凱翔創作展現台灣猛禽的美麗和多樣，專人導覽、迷你棲架DIY手作等活動，號召大眾一起關注環境生物多樣性議題，為永續環境發聲。未來遠雄人壽將持續秉持「健康、低碳、共榮」的永續核心價值，推動永續發展正向循環，實現「為生命增添好生活 Empower Your Life」品牌主張。