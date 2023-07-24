東海龍門天聖宮 2023天貺節貢祀諸天法會圓滿

以戮力依循道藏、嚴謹辦理各項復古遵禮科儀著稱的內政部績優宗教團體-台東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，在癸卯年六月初六開天門日，再次圓滿辦理天貺節『貢祀諸天』祈福法會、黑虎大將軍聖誕千秋『祝壽團拜』大典、『解禳白虎制小人、迎貴人』全系列科儀、『天帝賜福納祥供桌』認桌祈福加持、機緣殊勝之日開光五雷號令牌產生強大護身之力…等系列活動；與善信請聖臨軒、恭候玉帝天帝聖駕、和煦如沐春風，靜待天運之轉。

出自廣成儀制的『貢祀諸天』科儀，是道教規格隆重的祀天祈福法會，在古代是具有相當規模的宮觀才有能力舉行法事，旨在為國祈祥、酬謝神恩及添補運途。圖／東海龍門天聖宮提供

出自廣成儀制的『貢祀諸天』科儀，是道教規格隆重的祀天祈福法會，在古代是具有相當規模的宮觀才有能力舉行法事，旨在為國祈祥、酬謝神恩及添補運途。在道教的宇宙觀中，是以天界最崇高昊天金闕玉皇上帝為主尊，認為天界東、南、西、北方各有八天，加上中央玉皇上帝所居的太上彌羅無上天(俗稱『凌霄寶殿』)，總數為三十三天，每一重天界分別各有天帝主宰。在洞淵集中，提及天帝應化星宿，因此可以去推福主本命宿；天地星辰運轉與人們福禍相依；因而可祈願『運勢、權利、財富、名利、好運、人緣、官運』興旺。

『天貺節』是一年當中唯一天廷南天門『天門開的日子』，『玉皇大帝』會率領諸神降臨人間聆聽種種祈禱，若能廣修功德，多行點燈、茹素、供齋、佈施…等善事，天曹院府中的仙官，將在此人功德簿上加註福德，護佑下半年運勢順遂。因此又稱為年中補運最佳的日子，也就是俗稱的『補半年運』。圖／東海龍門天聖宮提供

相傳正月一日、二月初二、三月初三、四月初四、五月初五…至六月六日等，稱為『重日』，人們會藉由這些吉日祈福，以『天地交泰』吉祥的能量，法會設置天案並敦聘高功由理丞道長開壇演淨、燃燈祈福齊心祝壽，再依序朝禮三十二天帝，分別對其方位持誦對應的聖號及靈書篇章，上供香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、帛… 十種物品，藉此供養之力，一一上疏稟文，祈求諸天上帝，在天貺節為眾人賜下福德恩澤、所求如願障礙悉消除。

東海龍門天聖宮在考據後加大了科儀祈福的力度和能量，貢祀卅二天帝、開放『天帝賜福納祥供桌』認桌特稟疏文祈福加持。圖／東海龍門天聖宮提供

六月初六又稱『天貺節』或『半年節』，一年當中唯一天廷南天門『天門開的日子』，這天『玉皇大帝』會率領諸神降臨人間，聆聽世人的種種祈禱，若能在此時廣修功德，多行點燈、茹素、供齋、佈施… 等善事，天曹院府中的仙官，將在此人功德簿上加註福德，護佑下半年運勢順遂。因此，又被稱為年中補運最佳的日子，也就是俗稱的『補半年運』。民眾多會在這天祭拜虎爺、打小人引貴人；小人退散不圍繞，貴人才能親近環抱；由道長進行科儀併寫牒文，對生活中無緣無故傷害自己之害人白虎、挑撥離間白虎等，進行『蓋黑布送煞』儀式、以慈悲善巧、不傷害的方式『遣送白虎』！

東海龍門天聖宮爐下弟子足有誠意，特別訂製虎型蛋糕為虎爺祝壽。圖／東海龍門天聖宮提供

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，非常感恩大家對於正統辦道的東海龍門天聖宮的支持，東海媽靈威無比，許多人參加過天聖宮法會科儀的善信大德對於漸入佳境都很有感！更感謝理丞道長學淵識博、對於東海龍門天聖宮管委會尋經問冊後依道藏所載列科儀提出溝通時，道長也都能討論並給予建議；有法工志工大家的群心群力，才能使儀典莊嚴呈現；所有的圓滿，源因於每個人都貢獻出了平凡中的不平凡。今年和往年開天門天貺節科儀的不同，在於考據後加大了科儀祈福的力度和能量，貢祀卅二天帝、『天帝賜福納祥供桌』認桌祈福加持、機緣殊勝之日開光五雷號令牌、虎爺聖誕『遣送白虎』，都是今年奉媽祖娘娘慈示後必須加科的；『事事有定時』、『神恩浩瀚』再次披現！時序已進入下半年，歡迎大家到台東享受藍天碧海時，到東海龍門天聖宮奉茶！衷心祝盼風調雨順，國泰民安。