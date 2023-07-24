歌手名單曝光！「東石海之夏」演唱會8月12、13登場

圖／業者提供

粉絲歌迷詢問度非常高的「東石海之夏」活動，今年已邁入第17年，8月份將在東石漁人碼頭登場，每年粉絲最期待的就是2天免費演唱會，每年都邀請多位人氣歌手、樂團來演出炒熱氣氛，為了讓更多粉絲提前規畫行程，嘉義縣文化觀光局搶先公布8月12、13日卡司陣容，今年跨海邀請到「偶像劇歌姬」丁噹、「全方位歌手」鼓鼓呂思緯、「創作歌手」小魏魏嘉瑩、「金曲歌王」翁立友、「微笑殺手」潘君侖及YILITH樂團等6組卡司，最後一天還有6分鐘的1.2萬發海上煙火秀，陪粉絲一起度過最難忘的暑假！

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嘉義縣長翁章梁表示，每年海之夏最讓人期待的就是演唱會，許多粉絲都會提早到海之夏活動卡位，就是希望能近距離與偶像互動，今年同樣邀請到多位重量級卡司來現場演出，將帶來丁噹最療癒人心的歌聲、鼓鼓呂思緯的動感舞曲、魏嘉瑩的清新女聲以及翁立友的渾厚聲線，帶給大家最棒的音樂饗宴！翁章梁推薦大家聽音樂會之前，要記得先把肚子填飽，就近在東石漁人碼頭常鱻廊道就能吃到各式鮮蚵料理、胡椒烤魚、烤蝦等海鮮大餐，還有東石最新的烤蚵吃到飽，遊客可以來挑戰看看！

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嘉義縣文化觀光局指出，8月12、13日連續兩天的演唱會，規劃於晚間7點開始，8月12日邀請到潘君侖、翁立友開唱，並由偶像劇歌姬丁噹擔任壓軸演出，將帶來多首膾炙人口的療癒情歌，讓人陶醉在東石海之夏！8月13日由 YILITH樂團接力開唱，創作歌手小魏魏嘉瑩將帶來多首人氣歌曲，最後由鼓鼓呂思緯壓軸登場，將帶來第三張創作專輯的歌曲及動感十足的舞曲！音樂會呈現的曲風有抒情、有動感、有療癒，就是要讓粉絲聽得如癡如醉！

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嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴提到，今年邀請到多位知名歌手到東石演出，相信會有各地的歌迷粉絲慕名而來，因此今年特別於嘉義高鐵站增設接駁車服務，8月5、6日為每2小時1班，8月12、13日兩天的演唱會，則調整接駁車為1小時1班，來服務更多的粉絲朋友，歡迎全國各地的粉絲們，趕緊跟著偶像的腳步一起來嘉義！

嘉義縣文化觀光局補充提到，本次演唱會邀請丁噹跨海演出，依照法規程序申請中。