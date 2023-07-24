臺中市商業會總會第29屆第三次會員代表大會圓滿落幕

臺中市商業會總會第29屆第三次會員代表大會，7月20日在台中林酒店召開大會，今年的會議可說是是歷年來最具創新與變革的一年。

謝豐享理事長主持大會。圖／業者提供

為了將商業會的氣勢提升至更趨於國際會議的規模，謝豐享理事長於三個月前就召集各理監事，提出新的思維創舉。謝理事長及理監事廖宜箴秘書長及工作人員中午就進場佈置，在林酒店的會議會場中呈現近百面各公會的會旗，展現百工百業的魅力。理監事、貴賓、664席會員代表桌椅精心策劃並提供與名牌紙筆。除此之外，理事長致詞時螢幕的PPT配合內容影像圖片呈現，且在外場二點開始就有茶商公會迎賓奉茶區，並且餽贈品茗代表們一只精緻的陶瓷茶杯，會場並放映電影「錢不夠用」讓早到的代表們休息且欣賞一部好電影。四點時會場六百餘席的代表已經報到完成 ，四點三十分準時開會，讓所有的貴賓及會員代表們耳目一新，感受到商業會的用心。除會議之外，晚會表演節目打破慣例，沒有委外表演，所有晚會的節目都有各公會籌備精彩的演出，包括精湛的電吉他、肚皮舞、雜技、魔術、變裝歌手、佛朗明哥、薩克斯風 等，其中，經發局長張峯源小提琴演奏與候詩娟小姐美聲款款的共同演出，更是特別彩蛋，每埸表演均引發瘋狂連連尖叫。席開56桌的商業會代表們在歡樂的氣氛中度過一個美好且難忘的商業會會員代表大會。

中華民國商業總會許舒博理事長致詞。圖／業者提供

全國商業總會許舒博理事長、台灣省商業會張平沼理事長、台中市社會局廖靜芝局長、經發局長張峯源局長、都發局李正偉局長、工商發展投資策進會黃于珊總幹事、台中市世貿中心陳弘岳總經理、以及黃國書、何欣純、林靜儀、莊競程立委及羅廷瑋、陳瑜融、劉士州議員也都特地前來與會祝賀。

商業會王連應理事(左起) 、歐宴宗理事、謝豐享理事長、羅廷瑋議員、劉宏州會員代表、熊維舒監事於大會合影。圖／業者提供

謝豐享理事長致詞時特別感謝在過去的一年半的任期雖然是遇到疫情，但他還是永續為商業會的發展創新前進，尤其所有的理監事團隊共同合作努力也交出亮眼的成績單。謝豐享理事長說，他就任以來一直在思考，做為一位商業會的理事長能為商業會做什麼前所未有、不一樣的創新改變。過去這一年半來的努力縱使稍有成就，但是仍不能鬆懈，在未來的任期中，繼續找出還有什麼需要做，而且必須實現進行的 。商業的環境變遷瞬息萬變，克不容緩，136個同業公會也要不斷的進步成長，希望能為所有的會員們做出有績效的服務。

全國商業總會許舒博理事長致詞時表示，他非常贊同謝理事長的說法，他也是在思考能為商業界做什麼事情？自上任以來，他走訪六都商業會，積極參與商業會的交流互動，辦理各部會部長首長的會談，解決商業界問題，並結合73位立委為諮詢顧問一起為商業界共謀福利。

台中市經發局張峯源局長熱情贊助在晚會中小提琴演奏伴唱。圖／業者提供

該大會也安排111年台中市商業會、台中經發局、台中市工商策進會所評選出五位出類拔萃的績優公會理事長發表心得感言。分別有工程技術顧問公會高原理事長、日用器皿公會郭宗源理事長、液化氣體公會何碧雄理事長、進出口公會劉宏州理事長、糕餅公會蔡萬才理事長、並頒發各公會新當選理事長獎牌。

今年會員大會商業會有一案為全體市民發聲的交通號誌有效規劃管理議題提案，協助市政府改善。因為交通號誌的規劃不當，造成交通組塞、空氣污染、因而影響台中市商業發展，該提案請會員提供包括路段、地點、交通號誌不連貫、秒數不合理等資料，該會將彙整資料轉呈市府處理並舉辦說明將進行處理的方案。

謝豐享理事長亦在大會中報告他就任以後所完成、做到的各項活動，包括商業各委員會及理事長聯誼互動活絡，民意代表立委、議員座談會，中央首長王美花部長 以及台中市地方局處官員黃文彬局長、交通局葉昭甫局長、前交通局王義川局長、前台電楊偉甫董事長針對疫情後經濟復甦解決的方案補助措施，就商業界提出衛生、移工、教育、採購、廠登議題解決，以及未來工商界是否缺水缺電、未來台中大都會的建設藍圖以及交通建設的方略等，一一向商業界告知及接受與諮詢與建議。除此之外，該會更舉辦節稅、國稅座談，每月商業行銷技巧講習、績優廠商兩天一夜兩梯次的台南觀摩活動、運動委員會鰲峰山登山活動達到250位代表以上、捐血活動三天共捐了1500袋熱血，而在國際商業交流中，則有台中商業會與泰國企業貿易及斯洛伐克國家商務貿易考察數百人及官員來訪座談商機等活動。