裕元花園酒店中秋月餅戰開打搶攻企業送禮大單

為搶攻中秋送禮商機，各大通路紛紛提早佈局節慶送禮市場。台中五星級裕元花園酒店即日起推出中秋限定款月餅禮盒，以精品與環保公益為主軸，有「裕茗佳月」和「毓見月光」兩款，呈現出精緻及環保愛地球的獨特品味。裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修指出，環保永續，勢在必行；除滿足消費者對於中秋禮盒的期待，裕元花園酒店也透過節慶結合公益，回饋社會和關懷弱勢團體。

裕元花園酒店今年兩款禮盒包裝皆嚴選環保材質，使用全蔬菜油油墨 (MOF, Mineral oil free)印刷並符合森林驗證。即日起開放預購，9月25日前預購享早鳥優惠價88折起，「毓見月光」禮盒預購價980元 (原價1,080元)，「裕茗佳月」禮盒預購價1,480元 (原價1,680元)，今年中秋檔期預計可賣出近700萬的銷售業績，較去年增長一成。

裕元花園酒店推出環保公益款「毓見月光」中秋禮盒。 圖／台中裕元花園酒店提供

「毓見月光」禮盒更攜手偕同弘毓社會福利基金會，每販售一盒「毓見月光」禮盒，裕元花園酒店將捐贈30元幫助偏鄉早療兒童，邀請與裕元花園酒店一同深入偏鄉傳播愛。在製作過程中嚴選環保材質，並避免過度包裝以降低對環境的影響。全蔬菜油油墨 (MOF, Mineral oil free)能助於減少對環境和人體的潛在風險。包裝材料來自合法來源的森林，森林驗證能確保木材持續供應。裕元花園酒店用實際行動關懷，與弘毓基金會合作，挑選了一幅早療兒童所繪製的畫作“安安的奇幻旅程”，藉由公益合作希望讓更多人可以看見需要幫助的偏鄉特殊兒童；每販售一盒「毓見月光」禮盒，裕元花園酒店將捐贈30元幫助偏鄉早療兒童。

「毓見月光」禮盒內六款口味包含，「地瓜甜繫情」採用金山特產的台農57號黃金地瓜。「芋頭綿密夢」選用優質的大甲芋頭，呈現出芋頭的鬆軟綿密口感。「紅豆舊情懷」採用日式工法熬煮提升其獨特的香氣。「芝麻情繫月」採用花蓮特產的芝麻。「抹茶流心曲」選用醇厚滑順風味的抹茶製成鬆軟綿密帶有清香的抹茶豆沙。「奶香軟絲調」新鮮鹹蛋黃經過研磨成泥，形成了濃郁滑嫩的流心。

另一款「裕茗佳月」禮盒屬於經典廣式月餅，以四款傳統廣式月餅搭配二款頂級華岡茶葉精心呈現。傳統廣式月餅代表著圓滿和諧，象徵家人團圓及團聚。這款禮盒不僅是對傳統烘焙工藝的傳承，更增添家庭情感及美好回憶。其中，「蓮香滿月」以精心挑選的蓮子完美調和出甜中帶鹹的口感。「海韻珍香」選用鮮甜的干貝、鮮蝦等最後與香濃的白鳳豆豆沙混合煮製而成。「桂棗福壽」將紅棗泥加以熬煮並與煙燻香氣的桂圓結合。「芝麻夏香」挑選優質的芝麻原料搭配綿密的白豆沙，製作出風味香醇的黑胡麻豆沙並加上爽口的夏威夷豆。再加上二款高海拔茶葉：南投凍頂鐵觀音與金萱，傳承古法、手工搓揉，精製成茶湯清純，入口回甘之高品質茶葉。

裕元花園酒店祭出企業團購大宗訂單單筆購買滿30盒(含)以上，並預付五成訂金即享台灣本島同一地址宅配免運費，再享滿30盒(含)以上贈送1盒、滿50盒(含)以上贈送2盒、滿100盒(含)以上贈送5盒。9月4〜29日開放於飯店1樓「玫瑰烘焙坊」取貨，亦提供常溫宅配、運費另計。9月25日（含）前預訂且付清款項，單筆訂購滿30盒(含)以上享本島單一地址免運優惠，大宗訂購另有優惠。

預購專線可洽 04-24658555 轉園鮑魚中餐廳

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