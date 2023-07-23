金手獎中坑500及護聖宮三大樂團聯演出

台灣玻璃博物館特別邀請鼎鼎大名金手獎樂團，中坑500樂團，及護聖宮樂團一起在玻璃博物館為遊客服務，在緊湊的節目與優質演奏下，現場真是毫無冷場，讓遊客不虛此行。節目由上研機電副總謝滿玉擔任主持人，在主持人賣力帶動下，遊客也樂於慷慨解囊打賞金，聯合樂團將打賞金全數轉捐款贊助護聖宮基金會，活動在中午歡樂結束，受到觀眾熱情掌聲如雷，大家相約下次再一起出席公益演出。

金手獎樂團老師林有堂、圑長林釗宏、謝滿玉（中），陳淑薇，張世俊。圖／蔡榮昌。

臺中市金手獎是由臺中市政府創辦的經營獎項，金手獎得主不但傳承台中製造業金手精神，更是推動臺中經濟發展、不可或缺的一份子。金手獎得主所組金手獎薩克斯風樂團，由工策會黃總幹事擔任榮譽總監，其餘成員都是企業的核心人物，大家在企業生存競爭的壓力下，無不渴望感受音樂藝術的美與純凈，因此於四年前組成樂團、讓音符療癒身心、用樂聲修養心性，除了自娛更積極參與公益演出，很榮幸受邀於玻璃博物館演出，團員為此團練多時，期待以最佳表現與觀眾同樂，為確保觀賞價值，樂團音質的提升，與企業經營一樣充滿挑戰，團員本著金手精神，勉力向前、精益求精，金手翱翔、樂音飛揚，台中啟航、共創美好大未來．



中坑500樂團老師左起劉茂林、陳坤勝、游勝雄、劉惠君。圖／蔡榮昌。





中坑500樂團，由一群薩克斯風愛好者，一起在豐原高爾夫球場旁中坑500高地登山步道上練習，因此取名為中坑500休閒樂團。豐原中坑500休閒樂團，每個月的第二個星期日固定在卓蘭永安喜餅店演出，及署立豐原醫院的快樂音樂志工。前任團長劉茂林及執行長劉栢勇，熱心薩克斯風，義務擔任法蘭克音樂教室的輔導老師，輔導新生對薩克斯風的認識及吹奏技巧，頗獲各界好評。中坑500休閒樂團本著快樂的心胸，熱心公益演出及喜慶演奏，期許能快樂永續推廣，所到之處皆完美、和諧、歡樂。

護聖宮樂團老師左起黃碧蘭、蔡建成、蔡建進、龔秀琴。圖／蔡榮昌。

台灣護聖宮長青樂團資深圑員龔秀琴表示，台灣護聖宮長青樂團由蔡長衛當任圑長。蔡長衛年逾86歳高齡，仍老當益壯，精神體力依舊健朗，吹奏薩克斯風更有獨特的音感，及發揮潛在的音色，深受圑員一致的肯定。龔秀琴老師，由於熱愛音樂，對於樂曲有獨特的理解，尤其對薩克斯風音律，更有獨特的音感，聽一次就知道音律，聽二次就會演奏。對薩克斯風音律愈來愈順耳，音感愈來愈能共鳴，只要聽薩克斯風演奏聲，就能抓得著樂譜，及感受到音樂的旋律，即興演出雨的旋律、難忘的人、貪戀的酒柔和的樂聲，獲得人心齊力鼓掌。

中坑500樂團資深老師劉惠君。圖／蔡榮昌。

中坑500樂團資深老師劉惠君老師，台灣玻璃博物館除了能演出薩克斯風：心花開外，特別演奏電子琴，可可托海牧羊人這首歌，打動人心裡最深處，讓在場的遊客想起那一段，埋在心裡至今不敢公開的舊情，自然而然流落依依不捨的真情。