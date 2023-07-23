伊絲碧媞 饋贈台北市政府2輛高頂復康巴士

伊絲碧媞國際股份有限公司劉依淳董事長、陳睿紳總經理及王沛嫺總顧問，常見行動不便的身心障礙者往返醫療院所多是搭乘一般交通工具，接送移動極為不便，得知台北市政府近期積極募集復康巴士投入營運及舊車汰換，為了滿足身心障礙者的交通需求，決定在7月22日假南港展覽館舉辦的公司年度盛典上拋磚引玉，捐贈2輛高頂復康巴士。

「伊絲碧媞」是桃園在地的知名品牌，源自於106年由一群志同道合、理念相同的化妝品產業菁英組成，成員擁有多年保養品市場豐富經驗及專業的研發團隊、銷售團隊，並從事標準化流程生產化粧品、保養品，打造一條龍的完善服務。

109年3月，劉依淳董事長正式在臺灣設立「伊絲碧媞國際有限公司」，以台灣為起點，再全面開拓海外市場。懷抱以人為本的服務精神，伊絲碧媞透過傳直銷的營運模式，在傳直銷的市場裡，打造真正屬於傳直銷人的嶄新且完善的平台。

伊絲碧媞實踐公益不落人後，劉依淳在捐儀式時提及，捐贈復康巴士及物資、幫助中低收入戶、身心障礙者、獨居老人與迷途學子等等作為，皆是落實伊絲碧媞長期回饋社會、關懷弱勢族群的具體行動，對外，期待體現公司的社會責任，進而支持集團的永續發展。

對內，陳睿紳總經理相信藉由展現正面的價值觀和道德標準，有助於塑造一個共好、共享的公司文化，讓員工和眷屬更加認識企業永續的目標，激勵大家把手心向下，助人為樂，一起投入善的循環。

伊絲碧媞本次捐贈台北市政府2輛高頂復康巴士，由臺北市政府交通局副局長葉梓銓、社會局副局長廖雪如與公共運輸處副處長紀勝源三位長官親臨現場代表受贈，同時回饋感謝狀，他們也肯定伊絲碧媞的熱心公益，並表示公部門會善用企業贊助的資源，一起為行動不便的身心障礙者提供更好的服務。

將愛心傳遞到社會上需要幫助的每一個角落，如同伊絲碧媞開創傳直銷新紀元的誠心初衷，皆是以人為本、以身作則，希冀這樣的善舉能夠成為其他企業和個人的表率，營造一個「有愛無礙」的美好社會。

伊絲碧媞劉依淳實踐公益不落人後，劉依淳在捐儀式時提及，捐贈復康巴士及物資、幫助中低收入戶、身心障礙者、獨居老人與迷途學子等