公私部門動起來 邁向淨零未來

具體展現台灣的永續成果，同時促進各界交流，由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦「2023亞太永續博覽會」21日起在台北世貿一館展開，首日吸引滿場人潮，除了跨界永續從業人員專業交流，暑假期間也有許多大小朋友穿梭，透過各參展單位提供的互動活動增進永續生活概念。

TAISE表示，今年永續博覽會共有中央、地方政府、企業、大學、NGO等120個單位參與，三天期間，透過多元展覽與活動，展現各自的永續理念和過往累積成果，並與社會各界對話，號召更多人一起踏上淨零目標之旅，在日常生活中落實永續。

亞太永續博覽會首日吸引許多民眾踴躍參觀，了解各參展單位推動永續成果。圖／TAISE提供

亞太永續博覽會由行政院國家永續發展委員會、永續發展目標聯盟(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)共同指導。博覽會主辦人、TAISE董事長簡又新大使表示，聯合國2015年通過《2030 年永續發展議程》，並提出17項永續發展核心目標(SDGs)，今年正好是中間年，聯合國會員國都要提出執行報告。我國雖然不是會員，但無論政府或民間都很積極響應，累積許多成果。期待藉由獎項和博覽會，讓國際看到我國政府和民間的用心，並創造更強大的正向影響力，更落實聯合國永續發展目標第17項(SDG17)－永續夥伴關係。

肯定公私部門協力實踐淨零永續的表現，行政院長陳建仁開幕首日也率領多位內閣成員共同參與博覽會，他提到，蔡總統已經宣布淨零轉型是國家發展的目標，政府也已經逐步完成政策法制和組織調整。除了年初通過的《氣候變遷因應法》，行政院也已經核定淨零排放路徑綱要計畫、淨零科技方案，環保署將在下個月改制環境部、證交所也將成立台灣碳權交易所，實現淨零目標是艱鉅的任務，但在政府、企業和公民共同參與下，堅信一定能夠實現，並為後代子孫創造更美好的未來。

向國際世界介紹我國的努力，行政院副院長鄭文燦21日下午也在博覽會「永續國際高峰會」中報告「Taiwan SDGs 成果與展望–接軌國際 實踐永續」，強調台灣與世界同步，善盡世界公民責任的決心。

民眾把握永續博覽會近距離與各參展單位互動，掌握落實永續工作之道。圖／TAISE提供

獎勵所有以實際行動推動永續發展目標的個人與單位，博覽會期間同時舉行「2023亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮。立法院長游錫堃推崇，所有奉獻永續發展者，都是令人佩服的「有道者」。面對眼前人類面臨氣候變遷、地球升溫問題已經迫在眉睫，呼籲更多人即刻投入行動。

TAISE簡介，為了多方呈現國家永續目標與公私部門具體執行情形，今年博覽會共分七大展區，其中在「政策」與「城市」區方面，包括中央部會以及包括六都、新竹縣、嘉義市和雲林縣在內共九個縣市都卯足全力，運用各式創意傳達施政內涵。台北市長蔣萬安表示，台北過去百年升溫程度高居亞洲第二，因此市府聚焦智慧零碳建築、綠運輸和全循環零廢棄，確保「邁向淨零是現在進行式」；雲林縣長張麗善則帶領團隊依據雲林社會和產業特徵，致力發展永續農業以及全齡照顧。

至於「能源」、「企業」、「生活」、「教育」與「NGO」區則積極展現台灣民間的創意和活力，統一超商在會場內設置「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店，除了陳列各種永續意義商品，還有OPEN姊姊說故事、永續繪本DIY等親子活動，更搭配全台實體店面優惠，號召全民一起落實「地球永續你我日常」。

台泥透過大規模綠色植栽布置呈現推動綠色能源與資源循環的成果，吸引許多民眾目光。圖／TAISE提供

而榮成紙業則在展場內設置大型再生紙板搭設的巨型紙箱，搭配互動式光雕投影動畫牆、及壯觀的永續倡議樹，引領參觀者藉由沉浸式影片了解廢紙回收再造、體驗水循環再利用的過程，讓許多參觀者都留下深刻印象。

展覽之外，促進國內外跨領域產官學界領袖更深入交流，今年博覽會期間也舉行六場高峰會和12場論壇活動，主題橫跨氫能、CCUS(碳捕捉、再利用與封存)、低碳科技發展、以及醫療、電信、金融等各產業永續發展。

2023年亞太永續博覽會即日起至23日在台北世貿一館A、D區登場，每天上午9:00-下午5:00開放所有民眾免費參觀，展覽之外，會場內還推出「金鵰永續微電影展」、「氣候變遷國中小繪畫創作比賽畫展」等多元活動，鼓勵更多人一起實踐永續生活。