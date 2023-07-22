台中市進出口公會劉宏洲繼任理事長

台中市進出口商業同業公會，日前舉行第二十九屆第一次會員代表大會，並選舉理事長，由原任的理事長劉宏洲當選繼任理事長，繼續帶領全體理監事，及會員一起努力，為台中市進出口商業同業公會會員，謀求平安、順利、健康、賺大錢，大家一起來打拼。



台中市進出口商業同業公會全體理監事及貴賓。圖／業者提供。

台中市進出口商業同業公會理事長劉宏洲表示，進出口公會就好像是縮小版的貿易市場，食衣住行的各種商品，進口的精品或是出口的MIT國產製品都有，會員有三百餘家，要把公會的服務經營好，實的不容易，希望全體理監事及會員一起努力。因此在於各項活動的推廣上，就要有高度的公開透明與公平的執行。

劉宏洲榮獲國防部敬軍楷模表揚。圖／業者提供。

劉宏洲指出，近年來因匯率市場的波動，出口賺外匯的公司說是差損，但進口商品做買賣者卻是占了便宜，這就是自由貿易市場，因時局改變所產生的變化，而各產業公會的產品不同，其服務的專業領域或有差異，但一般來講公會的經營都是大同小異。

公會的服務項目： 一、協助國策、宣導政令 二、開創商機、共濟群力 三、熱心公益、安定社會 四、會員服務、福利共享，等要項。協助政府制定商務規範上，就經常透過各種管道與國際貿易局、外貿協會、海關口岸、報關友會，一起做深度實質的溝通，給與寶貴的意見然後協助訂出最合宜的法律規定，使能在各項政令上做第一線的宣導與執行。

為了拓展會員商機，向關務署台中關務長，及國貿局長請益並爭取資源、國貿局、外貿協會溝通分享，及對外協助舉辦各項的商務展覽會，提供參展的服務，與世界最新的商務資訊給會員廠商。如：新加坡FHA食品展、日本五金展Tool Japan、德國GLASSTEC展等。

此外對於公益項目的參與也是積極推廣。如每逢佳節的敬軍嘉惠官兵的活動，更是備受嘉許，參與的理監事們也會自發性的樂捐，每一次敬軍活動的加菜金，或是廟會活動的善款捐助，榮獲國防部敬軍楷模表揚。

會員服務的項目，除提供進出口貨物的法律諮詢之外，還有協助國貿局所託付的產地簽證核可的工作，公會職員均戰戰兢兢認真執行。承蒙政府部門所給予的貿易補助，便是會員大家的福利。公會除了以上該執行的要務之外，為凝聚會員對公會的認同與向心力，也不遺餘力為照顧每位會員代表的身心健康，而設有高爾夫球、網球、登山、長春聯誼會及夫人的婦女聯誼會等五個子會，在每個固定時節均有舉辦活動。公會事務繁瑣不勝枚舉，希望大家除了開心經營事業，也能為公會付點心力，大家能夠順利、平安、健康、賺大錢，一起來打拼。