威剛敲出幸福全壘打 四度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」

DEI文化暨數位轉型，全方位打造人才永續幸福職場

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技 (3260) 連續四年榮獲亞太人力資源領域最具指標性、規模最大的獎項-亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，自多達339間參賽企業中脫穎而出，更是今年台灣唯一敲出幸福全壘打的科技品牌，獲得包含「多元、平等和包容獎(DEI-Diversity, Equity and Inclusion Awards)」、「數位轉型獎(Digital Transformation Awards)」，以及「雇主關懷獎(Most Caring Company Awards)」，在在肯定威剛科技卓越的企業文化、成功營造優越工作環境與持續投資員工發展的成就！

威剛科技董事長陳立白表示：「威剛致力推行ESG，培育『永續人才』，推展全齡教育，更打造多元共榮的首選職場。我們以品牌『蜂鳥精神』為同仁創造超越想像的幸福企業。很榮幸連續四年蟬聯『亞洲最佳企業雇主獎』，成為台灣唯一奪下大滿貫獎項的科技品牌，威剛承諾持續讓員工擁有『歸屬感』與『幸福感』，讓員工以身為『威剛人』為榮！」

最「威」雇主品牌價值 四度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」

今年「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」有超過339家企業入圍、科技產業獲獎率僅4%，透過企業報告與員工匿名問卷進行評鑑，共包含「企業文化」、「員工感受」、「團隊溝通」三大核心面向，威剛以總得分遠超過產業平均近20%的優異表現，奪下第四座「亞洲最佳企業雇主獎！」

根據調查結果，威剛科技打造永續人才心之所向的幸福職場獲同仁們正向回饋，例如威剛「創造一個讓所有同仁無論職位高低都能夠進行溝通討論的環境」、「鼓勵同仁大膽嘗試」、「讓同仁擁有公司政策調整的話語權」等皆獲得近滿分表現，充分展現威剛雇主品牌價值，並攜手同仁共同經營品牌願景與未來的使命。

全方位永續職場 一舉摘「多元、平等和包容獎」、「數位轉型獎」，及「雇主關懷獎」

秉持品牌“Innovating the Future”的理念，威剛科技致力於為員工提供職涯發展的舞台，並協助提升員工數位專業力，更不間斷為同仁構築溫暖和安心的工作環境。今年，威剛一舉囊括大滿貫成就，獲得HR Asia新增的三大獎項肯定，包含「多元、平等和包容獎」、「數位轉型獎」，以及「雇主關懷獎」，成功彰顯威剛對“DEI”的承諾、對數位轉型的重視，以及對員工福祉的關懷，肯定威剛長期以來致力於為員工提供最佳工作體驗的努力！

根據HR Asia調查結果，威剛科技成功落實多元共融的企業文化，獲得“DEI”獎項肯定，例如威剛以1:1比例延攬本籍與外籍實習生、積極推展全球全方位人才培訓等；威剛掌握全球數位趨勢，導入各種數位協作工具，提高工作效率和生產力，獲得「數位轉型」獎項肯定；及以員工福祉為優先，不間斷關懷同仁工作與生活，獲得「雇主關懷」獎項肯定，如威剛啟動「員工持股信託」，領先業界水準，提撥100%獎勵金，與同仁共享企業成果！ 威剛將持續營造讓同仁實現工作與生活平衡的職場環境，與員工攜手並進共創美好的未來！