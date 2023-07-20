江和樹 希望家園圓夢計畫 邀小朋友暢玩異想新樂園

關懷弱勢兒童不遺餘力，今夏來場愛心公益親子活動吧！台灣民眾黨台中市議員江和樹將於本週五舉辦「希望家園圓夢計畫 」 公益活動，結合大里藝術廣場內異想新樂園內的9大親子景點，讓弱勢低收家庭的孩童有機會能更體驗具有科技感的遊樂設施，也能認識新朋友，在成長階段能夠留下美好的回憶，度過幸福快樂的暑假時光。

台中市議員江和樹服務團隊將於大里藝術廣場（台中市大里區科技路1號）舉辦希望家園圓夢計畫公益活動，協辦單位為異想新樂園及立德里長江慶賢，活動時間為7月21日週五早上9:30~18:00，預計200個家庭參加。

江和樹議員表示，現值暑假期間，為讓弱勢家庭小朋友能多出來戶外從事有益身心的活動，發洩旺盛精力，也能增進親子交流的機會，讓家庭關係更加融洽，特邀軟體科學園區異想新樂園與江和樹服務處聯合舉辦圓夢計畫。該圓夢公益活動提供對象為低收入戶、中低收入戶及單親家庭的孩子們，讓孩子們能酣暢玩樂嬉戲其中，跟父母們共譜歡樂幸福的暑假時光。

中陽集團整合行銷部經理張聞雨表示，集團秉持企業社會責任精神，以實際行動投入公益，至今已幫助超過5000位弱勢、偏鄉與身心障礙孩童一圓遊樂園的夢。此次更號召集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園共同響應，未來也將陸續進行不同的公益計畫，持續傳遞關懷與愛的力量，讓愛無限發散到台灣各個需要關懷的角落。

異想新樂園位於台中軟體園區 Dali Art藝術廣場B2，佔地3000坪是全台最大的室內親子樂園，共有宙影幻鏡、冰雪奇園、探索樂園、卡丁車場、ＶＲ彈跳蹦床、繩網迷宮、無敵淘氣堡、運動農場，以及家家酒等九個區域，非常適合大小朋友來此放電或拍照留下美好的回憶。