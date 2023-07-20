華人公益節聯合媒體發行會刊 引領企業參與公益

近年來企業如何落實社會責任、為社會帶來創造雙贏的價值是企業能夠永續經營的關鍵課題，由於社會對企業的期待，除了獲利以外，更希望企業能夠發揮影響力，形成改變社會的力量，尋求共好的環境。

華人公益節是台灣首個以公益為主題命名，並透過舉辦節日的創新思維，以慶典的形式，凝聚各方企業，重視企業社會的責任，並同時舉辦「華人公益金傳獎」表場優異華人公益企業團體及個人、舉辦「華人公益領袖論壇」研討社會公益議題、表彰當代「華人公益大使」、規劃「華人公益展」搭建完整公益平台，弘揚公益精神的活動，為全球華人最具影響力的公益盛典。

CSR2023大會主席秦慧珠希望藉由媒體合作，能將華人公益節推廣至全台各地，成為社會美好願景的助力。圖／業者提供

「第六屆華人公益節」即將開跑，由中華工商經貿科技發展協會、台北市商業會、台灣中華儒學會、共同主辦系列活動，並於活動中表彰注重社會責任、熱心公益、關懷弱勢、品牌誠信及綠色永續之企業與個人，期能使社會公益的概念從企業扎根做起，並拋磚引玉共同推動公益精神，成為呼籲公益事業發展的主要推手，來引導更多企業參與公益。

本次2023卓越華人公益專刊特邀卓越媒體集團共同協辦，合作出版，期望透過此次會刊傳遞關懷的精神，凝聚利他、共好的互助能量啓動社會善循環，以安定的力量期能攜手合作，共創美好新社會。

CSR2023大會主席秦慧珠長期以來力挺慈善事業，更以身作則發起公益活動，榮獲各大企業支持，共襄盛舉，此次與卓越雜誌共同協辦會刊，希望能將華人公益節推廣至全台各地，成為社會美好願景的助力。

中華工商經貿科技發展協會孔祥科副理事長表示，在眾人和媒體的支持與鼓勵下，華人公益節已然成為全球華人公益盛典。圖／業者提供

中華工商經貿科技發展協會孔祥科副理事長指出，「華人公益金傳獎」在海外華商社團的支持下已經儼然成為全球華人公益盛典，與「卓越雜誌」合作發行會刊，將會讓此次公益節的推廣如虎添翼。

華人公益節不僅讓政府、NGO、媒體及學界、企業共同聚焦公益平台，推動公益事業發展，更引導企業參與公益及社會服務，傳承華人公益良善文化；同時也邀請各行業的企業家及知名品牌業者透過跨界對話，從公司治理、企業誠信、社會參與、環境保護等各大面向來探討企業精神、創造社會價值。