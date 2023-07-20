台灣企業最佳雇主獎揭曉 艾伯維藥品六度獲獎

台灣最佳企業雇主名單二十號揭曉，在339家參加評選、通過率不到三成下的激烈競爭下，艾伯維第六度通過評選，也成為極少數連續六年獲獎的藥廠。台灣艾伯維重視員工溝通、提供彈性工作措施、鼓勵員工進修、探索潛能等，深獲員工肯定。重視優秀的人才以及堅強的產品線將持續成為激勵公司創新發展的動力。

進入求職旺季，許多人摩拳擦掌找尋理想職場，亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌於今(20)日揭曉「台灣最佳企業雇主」名單，艾伯維藥品第六度獲獎，並成為極少數六連霸的藥廠。今年邁入十周年的艾伯維，八月正式與愛力根完成合併，將繼續以堅強的產品線、以及優秀人才，為病患解決健康難題、帶來正面影響而努力。

員工是公司重要的資產，艾伯維創立以來重視凝聚士氣，塑造企業文化，以高績效團隊因應挑戰。艾伯維人力資源處處長黃宜蕾表示，除了「台灣最佳企業雇主」，艾伯維今年也獲得卓越職場研究機構頒發「2023台灣最佳職場」的認證。知名機構的雙重肯定，再度寫下艾伯維打造友善職場的里程碑。

其中由《HR Asia》舉辦的「最佳企業雇主」台灣評選邁入第六屆，參賽企業逐年增加，今年共有339家企業參與評選，最終僅94家通過，通過率不到三成，艾伯維藥品不僅再下一城，並成為極少數連續六年獲獎的藥廠，也因為連續六年獲獎的優異表現，獲頒金獎(Gold Awards winners )。

艾伯維堅強產品線以及優秀人才將成為艾伯維邁向下一個黃金十年的成長動力，持續發揮在醫藥產業對病患、對社區的影響力。圖/業者提供

黃宜蕾表示，追求多元、公平、包容的友善職場，反映在此次最佳企業雇主評選過程中員工匿名問卷的結果，艾伯維藥品於核心、個人、團體等三大面向評分皆優於所有參賽企業員工的平均評分。在許多項目也獲得高評分，例如，無論員工年資、職位高低均重視員工溝通、公司提供彈性的工作措施，鼓勵跨部門團隊合作等。另外，員工也認同公司鼓勵員工進修以獲得更多技能。以及員工願意對他人推薦艾伯維為優良職場等。

新冠肺炎疫情趨緩後，不少上班族都須重新回到辦公室工作，但艾伯維仍持續對員工對工作時段、服裝、以及工作地點實施彈性措施，包括彈性上下班時間，員工確保在上午10點至下午4點30分的核心工作時段工作，保持聯繫及處理工作事務，以及「Where We Work」模式，員工在每周進入辦公室三天的原則下，可於其他工作日彈性選擇工作地點。艾伯維員工、藥事政策暨新產品規劃處資深經理詹雅婷表示，和主管、同事保持電話與通訊軟體的暢通、出席重要會議，與客戶與利害關係人保持聯繫，不一定要坐在辦公桌前才能完成工作，也不影響工作的效率與當責，卻保有自主安排的彈性。

去年起艾伯維實施的「探索者計畫」，對於有意願、且具潛力的員工，依據員工特質，安排一對一的導師透過專案輔導歷練以及完整且多元的學習藍圖，給予員工探索新職務、跨部門挑戰的機會。今年參加探索者計畫的艾伯維員工、免疫事業部資深業務專員林怡辰說，跟著導師在專案計畫做中學，接觸有別自己原先職務的人事物，感覺像換了一個工作很新鮮，同時，有疑問之處可以盡量向導師發問，當回到原來的崗位時，也對原先熟悉的工作重新有了燃點跟不同的想法。

除了打造友善職場，艾伯維每年提供兩天有薪志工假，鼓勵員工回饋社區，更舉辦全球志工週(Week of Possibilities)。今年台灣艾伯維有三分之一員工參與志工週活動，協助公益團體為育幼院童種植及收成安心蔬菜，以及探訪社區中的獨居長輩。透過服務鄉里，不僅對員工帶來助人的成就感，也實現艾伯維的社會責任。