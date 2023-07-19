「培力偏鄉」張淑芬：讓孩子接軌趨勢 勇敢的探索未來

台積電慈善基金會長期致力於「培力偏鄉」，在人工智能熱門話題及ChatGPT高度關注使用之際，唯有台積電慈善基金會去發展教案調整難易程度，化身為志工去指導偏鄉弱勢的孩子，在趣味中學習最尖端的知識。近年來邀請台積電志工到全台多所國小推廣科普相關活動課程，從3年前開始辦理的「AI人工智慧營」廣受學童歡迎，今（19）日來到新竹縣瑞興國小，由基金會與志工群帶領學童初探人工智慧之門，在課程中學習到AI及AI在生活中的應用，並教導學童DIY自走車，讓孩子們透過實作，在心中撒下學習AI的種子，培養未來競爭力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬和志工與瑞興國小學生合影。圖／郭靜芝

因應AI世代來臨，程式教育向下紮根越顯重要，台積電慈善基金會推出的「AI人工智慧營」邁入第三年，這次由台積電電子束作業處(EBO)、產品技術精進處(PDTDD)、產品工程處(PE )教育志工擔任講師，其中還有幾位退休志工熱情參與，一起帶領瑞興國小學童接觸現今最新的人工智慧，透過ChatGPT（聊天生成預訓練轉換器）簡介、應用及互動，再由志工指導小朋友利用ChatGPT與小車程式結合，引導學童們對大數據與機器學習的基礎有概念性的認知。張淑芬董事長表示:我們並不是要讓這些孩子變成AI工程師，也不是要替台積電培養人才，而是要讓這些孩子不會因為缺乏資源就失去了接觸AI的機會，可以接軌趨勢並更勇敢的探索未來。

電子束作業處(EBO)蔡飛國廠長指出，過去志工們會利用每周五下午時間到瑞興國小幫學童課業輔導，過程中發現小朋友對電腦並不陌生，引發志工們發想，希望透過這次的人工智慧營活動，讓學員們的視野更寬廣。台積電基金會對於偏鄉教育著重的是一種「翻轉」，除了透過學科學習，也希望能將其他的素材引進偏鄉，藉由科普教育及AI真正的實作，讓學童們了解，原來寫code、寫軟體、做AI、做機器人並不複雜。

擔任此次活動講師之一的PE產品工程處林偉睿處長說，整個活動過程中，小朋友的參與感讓他非常感動，也希望藉由此次拋磚引玉的方式，未來能有更多同仁一同來參與這項活動 。瑞興國小的學生也表示，很喜歡這次的課程，因為可以自己研發各種東西，雖然只有短短的兩堂課，卻讓他收獲滿滿。

瑞興國小校長胡定凡表示，非常感謝台積電的志工們，對他們來說，參與營隊可能只是工作和生活的平衡而已，但對孩子而言，也許是播下一個種子，將來在什麼地方發芽，沒人知道，透過這場善的循環，期待帶給更多孩子有選擇未來的機會。