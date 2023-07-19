雄崗美術館「78：22法則」主題畫展至8月31日止

位於高雄市鼓山區富農路上的雄崗美術館，正舉行「78：22法則」主題畫展，4位藝術家展出抽象與寫實風格的經典作品，展期至8月31日，藝術愛好者把握機會安排一趟藝術饗宴之旅。

雄崗建設經理林濰在開幕式致詞表示，雄崗美術館精心安排及規劃展覽檔期，除了邀請重量級的藝術家外，為了培植新秀也邀請新銳藝術家參與，因此每一檔期的藝術展覽都引起熱烈回響，相信本檔次的「78：22法則」主題展應該也不例外。

策展人許育綸介紹藝術家及說明「78：22法則」展覽重點。圖／黃全興

策展人許育綸指出，78：22法則的由來為因猶太民族的祖國在公元73年被羅馬帝國滅亡後，四處遭受迫害，在近兩千年的惡劣環境下，鍛鍊出任何條件下都能生存的本事。他們視作生活法則就是「78：22法則」，所謂「78：22法則」，嚴格來說，應是「78.5：21.5」，它出自以一個正方形的內切圓關係計算出來的。假設一個正方形面積是100，它的內切圓面積是78.5，剩下的面積即21.5，以整數表達便是78：22。

許育綸說，本次展覽恰巧寫實作品與抽象作品的佔比剛好也符合78：22法則，並且展覽日期更是含括7、8月份…等等的巧合，遂使萌生了「78：22法則 」的主題。

許育綸表示，本次計有吳育綸、林建忠、張榕展、許育綸等4位藝術家參展，他們投入藝術創作約20年，皆在藝術領域上發光發熱，不少作品受到藝術收藏家的收藏。其中許育綸為後印象派，以抽象油畫為主，擅長以滾筒方式將油墨表現出秀拉效果﹔林建忠則擅長以符號處理作品視覺效果，他的作品巧妙表達出人與宇宙的聯結與大自然氛圍﹔張榕展偏古典學院派，擅長油彩多層重疊呈現物體的質感與唯美﹔吳育綸任教於嶺東科技大學，其油畫作品呈現梵谷線條筆觸感。

雄崗美術館：高雄市鼓山區富農路328號2F，電話(07)5866533。