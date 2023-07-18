台中黎明扶輪社 舉辦情境英語品德育樂營

由台中黎明扶輪社主辦、南投縣埔里鎮愛蘭國小承辦的台中黎明手牽手 Happy go! 情境英語品德育樂營，7月15日在南投縣埔里鎮愛蘭國小舉行，此活動結合台中市太平、樂業、塗城、旭光、和平及 愛蘭國小 共6校學生，以英語闖關作設計的育樂營。以有趣又充滿挑戰性的闖關活動，讓學生們沈浸在緊張又歡樂的氣氛中，也藉機檢視平日所學的成果！

乃永珍董事長捐贈愛蘭國小「廁所自動感應燈」。圖/陳宜君議員臉書

台中黎明扶輪社社長黃世堯表示，本社於2015年創社起辦理「手牽手提升弱勢學生英語程度」社區服務計畫，強調具辨識度及持續性的社區服務，針對弱勢學生之英語能力，提供此一社區服務。至今已邁入第八年，目前有六所國小，受益學生共計 : 204名 。

今年度手牽手英語教學結合六校(太平、樂業、塗城、旭光、和平、愛蘭國小)、召集人台中黎明社全體社友、寶眷、英語輔導員(教師)參與，在南投縣埔里鎮愛蘭國小舉辦英語品德育樂營活動。

以有趣又充滿挑戰性的闖關活動，讓學生們沈浸在緊張又歡樂的氣氛中。圖/陳宜君議員臉書

透過大家的努力，經由實境中各項多元教學媒材或現場之體驗、欣賞及交流等學習與刺激，能鼓勵及增進學生學習之興趣及品質；並結合品德教育透過豐富及有趣的活動設計進行英語闖關活動，配合著英語生活化的概念，激發學生學習興趣並擴充其學習範圍，以充實生活內涵及強化品德教育，培養學童自信、禮貌、誠實、責任、服務等5項品格，建立「品德教育」核心價值。