遠雄人壽發揮「守護億隻鴞」影響力 培育綠領人才

帶領員林農工學生架設棲架與巢箱

遠雄人壽持續擴展「守護億隻鴞」生態復育計畫影響力，繼與虎尾科技大學合作，推動有機田區生物多樣性綠領人才培育，日前與屏科大鳥類生態研究室赴彰化員林農工，手把手帶著學生搭建貓頭鷹復育巢箱，向下扎根環保素養教育，並在實習農場架設田間棲架，引導學生領略生態防治的重要性。

遠雄人壽連續三年推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，關注生物多樣性、自然保育、環境教育、人才培育、食物健康等議題，今年起與大學職校產學合作，結合企業永續人才發展，帶入屏科大生態保育專業，增進學生們在環境保育領域上的知識，同時更激發大家重視環境生態及對每一個生命的尊重。

當天員林農工農業經營科系學生們，在屏科大鳥類生態研究室的資深學長姐帶領下，從認識巢箱和棲架的功能，到親手設置棲架和巢箱的技巧和方法，一步步學習如何透過猛禽棲架防治法降低鼠類在田間的危害。並且在實習農場中，大家合力架設棲架與掛置手作巢箱，透過寶貴的實作經驗為猛禽生命注入一股嶄新力量。未來學生們也可在校園中，近距離觀測鳥類生態及觀察貓頭鷹巢箱入住情形，透過做中學、學中做，成為推動生態復育的生力軍。

遠雄人壽將持續發揮生態復育領跑者的角色，落實 SDG17夥伴精神，結合利害關係人的力量與資源，共同以行動守護台灣環境與生態保育，留給下一代健康的生活環境。