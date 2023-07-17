台灣人間有愛以文學創作鼓舞馬國孩童

台灣人間有愛中小企業互助協會以「文學創作 」 為基礎，長期以來致力於關懷偏鄉及特殊境遇的弱勢孩童，「第十屆人間有愛兒少文學獎」更攜手國外愛心機構，包括「吉隆坡施恩愛基俺金會」、「溫馨苑文教基金會」群策群力共同推展，同時並致力為社會教育與慈善志業，鼓勵兒少投入寫作勇敢追夢，該奬項日前首度跨海在馬來西亞吉隆坡「CNI長青集團總部」舉辦，表揚的學校包含南開華文小學、精武國民型華文小學、吉隆坡公民華文小學、中華辟智華文小學及日輝之家孤兒院等。

聯道科技黃彥博總經理頒發第1名得獎孩童。

台灣飛行器林瑤章董事長頒發第2名得獎孩童。

林玉卿理事長表示文學創作是生活中的真善美的書寫，同時也是沉澱自我、認識自我的方式，期望能激發更多孩子們對文學創作的興趣並建立自信，她強調這是「第一次」台灣與馬來西亞學校舉辦跨國兒少文學獎，也是台灣「唯一」以文學創作為馬來西亞孩童站上國際舞台，祈願有一天孩子們不論出身都能擁有一雙夢想的翅膀，是我們對華文教育的真心期許。

八百長春生技蔡季鋐經理第3名得獎孩童。

聯道科技黃彥博總經理表示，很開心參與首屆台馬兒少文學獎頒獎典禮，他說自己創業一路以來，曾面臨許多的考驗，但都秉持堅持及初心、不畏艱難去突破重圍，他也勉勵孩子們只要不放棄、堅持夢想一定會成功。

鍹鋐國際科技王藝憓上台表揚得獎小朋友。

來自苗栗知名企業八百長春生技蔡季鋐經理，鼓勵每個孩子就像是樹苗種子一樣，是個優良的種子，透過成長、茁壯、蛻變，未來都可以閃閃發亮，做一位對社會有貢獻的人。台灣飛行器林瑤章董事長，遠從台灣來到馬來西亞頒發第十屆兒少文學獎，他勉勵孩子說每個人都有其價值天賦，並告訴他們雖然無法決定出生家庭背景，但只要堅決不被命運的困苦與卑微所擺布，就能活出自己未來想要的人生。

台馬企業國際慈善之旅暨新南向考察團，率領台灣優質品牌企業「聯道科技、八百長春生技、台灣飛行器、鍹鋐國際科技」一起前往馬來西亞吉隆坡以正向的能量一同回饋社會。

一趟跨國公益活動，以文學獎傳遞美好未來，結合旅行加企業交流，並辦理台馬企業國際慈善之旅暨新南向考察團，率領台灣優質品牌企業「聯道科技、八百長春生技、台灣飛行器、鍹鋐國際科技」一起前往馬來西亞吉隆坡以正向的能量一同回饋社會，也串起台馬經貿交流，並透過品牌發表會協助台灣企業品牌走出海外，持續為企業創造最有力道的品牌宣傳。