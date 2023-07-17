新北市糕餅公會蒞臨百城機械體驗尊爵參訪

食品自動包餡成型機大廠—百城機械，憑藉著總經理蔡承諺體驗五星級的服務氛圍以及業界首創的英雄聯盟兩大經營理念，新廠落成以來成功吸引國內外各大公、協會蒞臨參訪，日前新北市糕餅商業同業公會理事長黃湘賓率領公會40人到訪，該公司備感榮耀。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃湘賓率領會員到訪，受到百城機械總經理蔡承諺以及員工的親切接待。該協會用心舉辦為期兩天的會員南下行程，其中一站來到百城機械，除了聽取精彩的簡報外，食品自動機械現場展演HM-868黃金18摺全自動生產線，使用養生的芝麻餡搭配牽絲的麻糬，以及奶黃流心口味的三重餡包子，熱騰騰出爐讓糕餅公會會員吃的津津有味!

:百城親切專業的同仁細心為客戶講解機械。圖/百城機械

百城榮獲2023台灣精品獎的王牌機型「HM-588 多功能自動包餡機」也現場展演市場獨創的五重包餡技術，再搭配精品獎專區的國內外產品展示，讓會員們紛紛表示驚豔。

榮獲2023 TIBS烘焙產業年度新品獎的3D魔術手也現場演譯玫瑰花造型的糕餅該設備可以客製化模具，生產多樣的造型，例如:玫瑰花、黃色小鴨、金元寶、金字塔，甚至可以製作12生肖的造型，開創市場的獨創性，提升產品的附加價值。

百城精心規劃機械秀讓客戶體驗包餡機的魅力。圖/百城機械

為了解決業者開發新產品的問題，百城透過整合產業鏈「英雄聯盟」資源平台，集結經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會、食品科學技術學會、食品工業研究所、HACCP協會、台灣優良食品發展協會TQF、財團法人農業科技研究院。以及整合上下游廠商(麵粉廠、油脂廠、餡料廠、包材)甚至和世界麵包冠軍師傅配合技術指導，達到資源共享的平台。

百城機械已經銷售至全世界81國，堪稱國內烘焙業的隱形冠軍，未來更朝著建構全球100個國家的目標邁進，百城機械總經理蔡承諺期許讓全世界看見台灣美食，也期盼台灣伴手禮能打進國際市場，用機械製作更多美食，帶給更多人幸福的滋味。百城機械Youtube頻道:

https://www.youtube.com/c/hundredmachinery