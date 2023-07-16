彰化家扶發展學園用心灌溉有愛無礙 13慢飛天使畢業再展翅高飛

彰化家扶發展學園14日舉辦第25屆畢業典禮，今年共有13位慢飛天使畢業及結業，其中9位畢業生要轉銜到國小、4位結業生轉銜到一般幼兒園就讀，他們將帶著大家愛的祝福與溫馨歡送，勇敢邁向下一個教育階段，彰化縣政府參議柯呈枋及社會處副處長陳素貞、和美鎮長林庚壬、彰化縣議員林小琪、賴清美也特別到場鼓勵、獻上祝福。

彰化家扶發展學園14日為13位慢飛天使舉行畢業典禮，各界來賓到場獻上祝福。圖／彰化家扶提供

13位畢業及結業生在家長的陪伴下進場，由家扶基金會董事蕭文龍代表贈送祝福卡片，並與副執行長劉國璋、社工處處長陳乘斌、彰化家扶後援團體多位會長與主委們、彰化縣圓夢行善團會長楊金象、彰化發展學園園長李國樑及當天蒞場所有貴賓等手持澆花器，象徵在慢飛天使艱辛又漫長的療育路程中，需要社會大眾用「愛」、「溫暖」、「關懷」、「支持」、「耐心」、「用心」、「肯定」、「擁抱」、「鼓勵」及「希望」等養分灌溉，也期許他們在以後每個學習階段，都有眾人的愛心照料及祝福。

圖左起家扶基金會副執行長劉國璋、董事蕭文龍代表贈送祝福卡片給畢／結業的慢飛天使。圖／彰化家扶提供

家扶基金會董事蕭文龍（圖右）頒發畢／結業證書給畢／結業的慢飛天使。圖／彰化家扶提供

接著由家扶基金會董事蕭文龍、副執行長劉國璋頒發畢業證書，並分別與現場貴賓頒發畢業紀念冊及畢業禮物，學園也安排了畢／結業生入園至今的學習成長點滴回顧影片、成果表演「鯊魚寶寶活出愛」及師長們對畢／結業生的祝福「逆風飛翔」，為畢業典禮劃下句點。

13位畢／結業生收穫滿行囊，帶著滿滿的祝福及禮物從學園畢業，其中包括和美鎮鎮長林庚壬、縣議員林小琪、彰化家扶扶幼委員會主委陳志池主委、輔導主委廖慧珠、一副主委辜福榮、二副主委李世湧、永久認養人聯誼會一副會長黃秀森、永久認養人聯誼會會長賴建旺、輔導會長陳秀美、彰化縣圓夢行善團及盧素雲理監事、兒童少年保護委員會主委李喬通、一副主委陳明宗及各界善心企業、人士等皆贈送精美實用的禮物。

彰化縣圓夢行善團捐贈彰化家扶發展學園助學金，由家扶基金會董事蕭文龍（圖右七）代表接受。圖／彰化縣圓夢行善團提供

尤其，彰化縣圓夢行善團並包辦了畢／結業生的衣、食、住、行、育、樂需求，由家長挑選適合的禮物（國小制服／運動服、布鞋、腳踏車、尿布、寢具及助行器），還有電寶公司感念家長照顧的辛勞及用心，特別準備花束由畢、結業生親自獻花感謝家長，讓現場家長十分感動。

彰化家扶發展學園園長李國樑指出，慢飛天使的療育過程漫長，最辛苦莫過於家長，除了要維持家計、負擔療育費用，還要花時間照顧及陪伴慢飛天使學習，甚至可能還會承受親友責難及外界異樣眼光，因此，邀請社會大眾對慢飛天使「多一點認識、多一點友善、多一點耐心」，一起以實際行動幫助身心障礙孩子，讓他們漫長的學習道路更加溫暖，並期盼各界愛心人士加入彰化家扶發展學園早期療育助養人的行列。

彰化家扶發展學園捐款劃撥帳號：22453851，戶名：家扶基金會附設彰化縣私立家扶發展學園。