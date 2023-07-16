華南金推展社區棒球辦全國賽 一圓孩子的棒球夢

由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟協會主辦及華南金控贊助的第二屆「全國社區學生棒球大賽」，全國賽自7月8日起至7月16日止連續兩週的星期六、日，於臺中地區六個場地同時開打，U10組由福林國小及NBA港湖紅隊爭奪冠軍，最終由福林國小隊取得冠軍；U12組由中大紅襪紅隊及新竹竹風少年爭奪冠軍，最終由中大紅襪紅取得冠軍；U15組由親子勇士隊及台中向上隊爭奪冠軍，最終由台中向上隊取得冠軍；女子組由好棒無敵隊及好棒無限隊爭奪冠軍，最終由好棒無敵隊取得冠軍。

華南金控從民國96年起推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，長期推廣臺灣棒球運動，支持國內、國際賽事及捐贈基層棒球隊球具，就是希望一圓愛棒球的小朋友夢想。今年持續支持「全國社區學生棒球大賽」，目的是為了讓更多的孩子們能夠接觸棒球、體驗棒球，喜愛棒球，讓棒球種子萌芽長大。

華南金控林貴姬副總經理今日到場擔任冠軍戰的開球嘉賓，為孩子們加油，除了參與賽後頒獎，也提供冠軍隊每位球員精美的小禮物。林副總經理表示，華南金控能參與這麼有意義的活動，要感謝教育部體育署的指導，台灣世界少棒聯盟協會及臺中市政府的共同推動，提供全國社區學生棒球隊球員們展現實力的舞台，讓更多熱愛棒球的孩子能互相交流。

華南金控接下來將贊助今年7/28-8/6在臺南舉辦的第七屆WBSC世界盃少棒賽，希望能助中華隊一臂之力，扮演中華小將們最強力的後盾，全力協助他們為國家爭取最高的榮耀。