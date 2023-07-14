睽違兩年 重啟第11屆「愛市集公益活動」

北市勞動局局長高寶華：公益支持可提升身心障礙者職能產值

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與臺灣證券交易所、台北101、野村投信攜手合作的【愛市集：1+1好事集，讓愛擁抱你】公益活動，因疫情停辦實體市集而睽違兩年，今（14）日重啟舉辦，今年邀請20家庇護工場、社福團體及社會企業一同響應，市集攤位也受到在101大樓上班的同仁熱情購買。

臺北市勞動局高寶華局長出席該場活動時指出，對消費者而言，在【愛市集】消費的價值與重要性遠遠大於其它消費。高寶華局長舉一項美國研究報告，投入身心障礙者職能訓練的經費，最後能產出8倍產值，所以，這樣的投入是值得。張寶華局長也說，目前台北市政府目前有43家庇護工廠及9家社企，未來希望每一年增加一家庇護工廠。

一同為Green and WELL努力

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，【愛市集】已經邁向第11年，雖過去兩年在疫情影響之下，事務所仍堅持舉辦所內線上愛市集，邀請同仁們愛心響應支持，而社福機構與社會企業持續依然因疫情、大環境，面臨許多挑戰。今年能重啟實體活動，最感謝台北101的大力支持，讓我們繼續在全台灣最具指標性建築內舉辦公益市集，一同為Green and WELL努力。吳麟表示，愛市集公益活動10年來已幫助至少151家社福機構與社會企業單位，累計公益銷售金額更是超過710萬元，相信今年公益銷售一定能再度創下佳績！

台北101董事長張學舜表示，台北101持續透過場域的策展向國人以及國際展現台灣的人文與美好，今天所舉辦的【愛市集】其實也是一種形式的策展，不僅匯聚了不同社福機構精心準備的產品與服務，更是對愛與關懷的表達。每一個攤位背後都有溫暖的故事、有志工的辛勞、有社福機構的努力，將這些故事連結起來，喚起大眾對社福團體的關注，傳遞良善的力量。台北101很榮幸能參與其中，作為台灣最重要的地標，希望能持續發揮影響力，為社會帶來更多正向的改變，展現台灣最美的文明。

野村投信總經理白曼德(Eddy Belmans)表示，愛市集匯集多家社福團體，讓在台北101大樓與週邊的上班族及民眾得以就近購買優質實用的商品，同時對公益活動盡一份心力，是相當具有意義的活動。今年野村投信有近30位同事自願擔任攤位志工，希望助愛市集再創佳績。

社福團體代表財團法人台北市自閉兒社會福利基金會董事長王美琦表示，在這次【愛市集】公益活動中，希望能透過這個平台，與更多關心弱勢群體的人士建立聯繫，共同推動社會對於自閉症患者成年後的支持和關懷。每一位的參與和支持，將為我們的使命注入更多力量，讓我們能夠繼續走下去，為自閉症患者的成年後之路努力奮鬥。讓我們攜手共進，為社會的美好明天努力不懈！

與社會及環境共好，並且於生活中實踐永續

這次『愛市集』活動是一個彰顯愛心與關懷的盛會，也是一個凝聚社會力量的機會。我們相信，只要大家齊心協力，共同關注社會中的弱勢群體，我們就能夠創造更加溫暖、包容的社會環境。

當天除了市集活動外，特別邀請以食魚教育及永續海洋為核心的洄遊吧有限公司及致力推動以永續旅遊認識台灣過往的歷史與文化脈絡島內散步旅行社股份有限公司等兩家社會企業分享如何與社會及環境共好，並且於生活中實踐永續。

KPMG志工隊由永續長于紀隆率隊，陪伴第一社會福利基金會永愛發展中心、財團法人天主教光仁社會福利基金會北大學勤、南海發展中心及萬大社區家園的院生一同至101觀景台參觀。

本次參與【愛市集】公益活動的社福及社企機構共計20個單位前來設攤及參與，包括中華社會福利聯合勸募協會、伊甸社會福利基金會、社團法人台北市視障者家長協會、社團法人新北市視障協會新北市大安庇護農場、聽障藝術家洪芝鈺老師、財團法人中華民國唐氏症基金會愛不囉嗦庇護工場、財團法人天主教光仁社會福利基金會、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心、財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場、財團法人育成社會福利基金會事業部集賢庇護工場、財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會附設樂山教養院、第一社會福利基金會永愛發展中心、糕菲庇護工場等13家社福團體；以及日日森星有限公司、貿塑企業股份有限公司、品卓企業股份有限公司、洄遊吧有限公司、員林食品有限公司、島內散步旅行社股份有限公司、財團法人利伯他茲教育基金會等7家社會企業。