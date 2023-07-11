台大 EMBA 校友基金會贊助推動「基隆逐夢少年反毒品格音樂營」

面對新興毒品層出不窮，涉毒年輕化的問題，台大 EMBA 校友基金會、第 19 屆台大 EMBA 學生會、基隆市政府以及多位熱血的基隆校友們共同贊助支持「2023 基隆逐夢少年反毒品格音樂營」公益專案， 委由長期投入青少年音樂品格教育的「愛樂福關懷文創發展協會」規劃執行，在六~七月接連舉辦三場公益音樂營隊/反毒講座，活動中除了免費的樂器教學外，亦置入品格教育和反毒宣導，幫助基隆地區兒童和青少年找到自信與歸屬感，遠離毒品的誘惑。基隆兒少反毒音樂營，7 月 7 日已於五堵國小舉辦的成果發表會中圓滿完成，【逐夢少年反毒品格音樂營 】 透過音樂的學習，得知選擇正當的休閒娛樂非常重要，尤其是面對未來挫折及壓力時，音樂更是很好的紓壓方式。

「2023 基隆逐夢少年反毒品格音樂營」，孩子 們進行賓果遊戲，認真地閱讀並學習反毒知 識，寓教於樂。圖／台大EMBA校友基金會提供

毒品一直是世界各國關注焦點，臺灣衛生福利部食品藥物管理署也在 2019 年藥物濫用案件暨 檢驗統計資料中指出，國人第一次吸毒的年齡層中，19 歲以下就佔了 20.9%。新興毒品偽裝成零食、糖果的案例層出不窮，只是吃了顆糖，沒想到竟是毒品？不僅在成人 世界裡流竄，甚至讓危機潛伏在孩子的生活中。近年來警方查獲不少新興毒品被有心人摻入或包裝 成看似尋常的茶包、咖啡包，甚至特別吸引幼齡學童的巧克力、梅子粉、軟糖、跳跳糖、果凍、鳳 梨酥…等食品，引誘純真無邪的孩子們上鉤，兒少反毒教育更是當務之急！台大EMBA校友基金會期待透過免費樂器教學的方式吸引報名，幫助建立孩子們的學習自信心；也透過賓果遊戲競賽，讓學員在不同毒品的立牌中找答案，增加互動性、提高學習動能。

活動中安排反毒輔導員現身說法，教導學童們如何分辨偽裝成糖果零食的新興毒物，勇敢向毒品說不！兩個月共三梯次的活動，經由多次的事前拜會各方、溝通整合資源，有幸能獲得基隆市府的支持，由教育處擔任指 導單位，市警局也派員到場參與，同時也分別與舉辦地點：八斗高中、吉慶國小、百福國中/五堵國 小鄰近的教會配搭，延續活動結束後的社區關懷力量。隨行的老師表示，從沒看過孩子們如此認真地「學習」反毒！在場的家長們也給予高度的肯定！百福國中的孩子特別準備小卡片感謝贊助營隊的台大 EMBA 校友會代表，以及營隊裡的每一位 老師，並表示參加反毒品格音樂營隊是一個很難忘的經驗!

八斗高中校長許文璋致贈感謝狀給台大 EMBA 學生團隊，由第 19 屆學生會會長賴茂鴻代表 接受。圖／台大EMBA校友基金會提供

多元有趣的課程及活動， 也讓孩子們瞭解如何與其他同學，建立友善和互相幫助的重要。合辦營隊的這幾所學校亦表達校方非常感謝台大 EMBA 校友基金會 / 基隆校友和學生會的贊助，以及愛樂福的規劃執行。透過樂器學習、合奏演練和好玩有趣的反毒遊戲，讓孩子們從中獲得滿滿的收穫與歡笑，營隊也邀請在地的學校師長和社區志工們一起參與，希望能延續對這些孩子們的關懷，讓他們感受到更多的愛與力量，能堅強遠離毒品誘惑!