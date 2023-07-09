百川扶輪社攜手北一女舉辦「不留餘蒂」淨街活動 重視環保

每當聽到「塑膠汙染」時，浮現腦海可能是寶特瓶、吸管、塑膠袋等，但根據《earthday》報導，其實真正嚴重的是「菸蒂問題」。根據財政部的菸捐資料推估，台灣一年菸品消耗會產生約5630噸重的菸蒂垃圾，堆疊起來超過260萬座101大樓。

由於菸蒂是最常被民眾隨手亂扔的塑膠廢棄物，台北百川扶輪社（3521地區）攜手北一女中學生組織「菸沒綠洲」在西門町舉辦「不留餘蒂」淨街活動，今(9)日共同走上街頭撿拾菸蒂，期許讓菸頭不落地、環境更美麗。

活動當天北一女學生穿著綠色校服與台北百川扶輪社黃色背心，浩浩蕩蕩一行人淨街隊伍在西門町吸引許多人的目光，特別是一群人頂著近40度高溫，讓現場不少群眾為他們加油打氣，兩個小時淨街活動共撿拾約上百個菸蒂，發現水溝蓋、花圃是一大菸蒂熱區，光是一個花圃就可撿出超過20個以上的菸頭。

百川扶輪社攜手北一女學生於西門町淨街。圖／台北百川扶輪社（3521地區）提供

台北百川扶輪社現任社長閻發奎為該活動發起人，他表示，以往到日本、瑞士、澳洲等地方出差旅遊，對當地乾淨的街道留下十分美好印象，接下社長職位後，更希望將這樣的風氣擴大推廣。2022年起百川扶輪社已陸續舉辦3次公益淨街活動，期盼藉由淨街服務，能帶動社友們及社會大眾對環境整潔的注意、重視與共鳴。

菸沒綠洲黃羽辰同學表示，之前學姐在海邊淨灘時，就發現其實撿到最多的海洋垃圾是菸蒂而非塑膠，加上學姊們曾去環島淨街，最高紀錄在屏東車站前面的水溝蓋一次清出超過400根菸蒂！真的很難想像，小小一方水溝蓋，竟然可以隱藏如此多的菸蒂，而這背後所代表的汙染，更是令人感到痛心。

菸蒂的危害有多嚴重?根據消防署統計資料指出，2020年台灣因菸蒂引起的火災有1436件，在所有火災原因中排名第四，且菸蒂原料是「醋酸纖維」。專家表示，菸蒂約須10年時間才能完全降解，但其所釋放的化學物質和毒素，如砷（老鼠藥的成分之一）、鉛（會影響兒童大腦發育的毒素）、尼古丁，會持續殘留於土壤、水源中，隨著吸菸者隨手丟棄在水溝、車窗外時，毒素會漸漸滲入大自然，對環境構成極大威脅。

閻發奎強調，期望能藉由活動拋磚引玉，讓更多扶輪社友社、其他社團、民衆能看見且重視，並加入公益行列，讓淨街撿拾菸蒂活動能持續進行。未來也鼓勵中小學生都能參與其中，讓扶輪社有機會獎勵有貢獻學生與學校，讓下一代能從小建立重視環保、拒絕菸害、不任意丟棄垃圾及菸蒂的好習慣與公德心。