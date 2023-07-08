永達辦「親親寶貝運動會」 志工陪弱勢孩子歡樂一天

今天在北台灣高溫炎熱，永達人用溫情陪伴失親的小朋友。為讓家長跟機構的社工老師都能獲得喘息，由永達社會福利基金會主辦、永達保險經紀人公司贊助全台三場『親親寶貝運動會』，今（8）日在新北市板樹體育館舉辦，是今年最終場。主辦單位邀請北北基及桃園地區的弱勢孩子參加，並安排專車接送，有專屬永達志工陪伴挑戰運動關卡。

根據衛福部統計資料顯示，台灣的失親、特殊境遇及弱勢孩子的人數，已超過20萬人且持續增加中，這群孩子鮮少有機會感受到家人的關懷，甚至與家人出遊、共進晚餐都是一種奢侈，這些微不足道的小事，卻是這些孩子殷切的期盼。永達自2016年起，舉辦北、中、南「親親寶貝」系列活動，邀請業務代表、保戶以及同仁擔任一日志工，陪伴弱勢孩子度過別有意義的一天，在志工愛與關懷的耐心陪伴下，給予孩子擁有美好和幸福的回憶。

「親親寶貝運動會」2021年首次全新型態登場後，廣受好評，無奈受疫情影響停辦一年，今年度結合新北市板樹體育館場地，在嚴熱酷暑期間，提供孩子舒適、安全的室內活動場地空間，減少烈日下曝曬，規劃多項主題活動趣味闖關，期望透過競賽培養孩子運動興趣，學習運動家精神，同時，藉由孩子與愛心志工互動，感受有如家人般的關懷和陪伴。

活動當天191位寶貝與199位永達志工相聚，體驗包含：飛盤、羽球、冰壺、漆彈、DIY手做等各式活動，每個項目在專業教練指導下，進行基本教學、練習及競賽，孩子和志工在活動過程中，合作討論，從陌生到信任，漸漸打開心防，從嘗試錯誤中學習成長，最後變成併肩作戰的夥伴。

永達保經陳慶鴻總經理表示：很高興今年親親寶貝運動會不受疫情影響，完成北、中、南三場次，帶領406位永達人以及保戶們，一起陪伴385位弱勢孩子，藉由運動闖關，挑戰自我。台灣有許多失親家庭是隔代教養，許多父母親也因為工作沒有時間或預算帶孩子出遊，所以永達舉辦親親寶貝運動會，贊助活動經費，邀請弱勢孩子透過活動規劃和志工的陪伴與教練教導下，皆能養成良好運動習慣與正確運動知識，進而增強體魄，更能在志工的鼓勵關懷中，感受有如親情般的溫暖，也讓孩子拾回信任和安全感，期望他們能以正向積極的態度，勇敢面對未來的挑戰。