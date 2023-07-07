人才培育獲國際肯定 和潤企業營收再創歷史新高

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今天(7/7)公告，6月自結合併營收為23.6億元，年增23.9%；第2季合併營收為69.2億元，年增26.7%；綜觀今年上半年的營運表現，累計合併營收為134.8億元，年增26.6%。 6月、第2季、上半年之合併營收皆再寫下歷史新高紀錄！

和潤企業單月、單季、上半年合併營收再創歷史新高，主要因為今年度各項業務持續深耕，多元並進，帶動整體營收增加。旗下子公司亦助攻有成，專精商用車分期之和勁企業營運效益持續發酵，營收較前月成長22%，成長動能強勁；隨著疫情趨緩國內旅遊活絡，和雲行動服務iRent租車服務趟次也持續增加，營收較去年同期成長32%，租賃需求持續暢旺!

除了重視業務發展，和潤企業對於ESG永續行動更是不遺餘力，深獲國際肯定，已連續2年榮獲「亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)」，此獎項堪稱亞洲評價最高且深具影響力之國際獎項，2023年共吸引亞洲19個國家、多達260家企業、378件提案參賽，而和潤企業以「和潤3.0人才軟實力投資計畫，打造幸福有感職場環境」專案脫穎而出，獲頒「人力投資獎」之肯定。

和潤企業以舉辦主管團隊共識營，展現高向心力。圖 ／業者提供

和潤企業重視人才培育，整合線上線下學習資源，依不同工作性質及職能需要，規劃專屬職能養成課程，提供獎助學金，鼓勵同仁多元學習，亦透過建全的輪調機制，協助同仁朝全方位職能發展，強化儲備幹部及接班人訓練；和潤亦提供具市場競爭力的薪酬獎金及多元福利制度，2022年員工平均年薪達20個月以上，並享有每年員工健檢補助、三節及生日禮金、旅遊津貼、豐富社團活動等；和潤企業更善盡企業社會責任，提供給薪企業志工假，鼓勵同仁積極參與志工活動，2022年志工參與累積人次達2,118人，投入的服務時數高達8,706小時，同仁投入參與高向心力團隊的同時，也提高對工作的價值認同。

和潤企業秉持『顧客為先、專業為本』的經營理念，持續投入資源在人才培育上，支持同仁全方位的發展，讓員工安心無虞地發揮所長、成就自我。和潤企業近來積極拓展多元業務及海外事業發展，期待能號召更多營運企劃、財務金融、系統整合、數位應用、綠能開發等專業人才加入和潤菁英團隊。董事長劉源森表示，唯有幸福的員工，才能提供令客戶滿意的服務，進而創造良好的營運績效，提升企業永續經營韌性。