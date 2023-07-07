台中十方啟能中心 7/29舉辦募款餐會

台中十方啟能中心預定29日舉辦募款餐會，藝人胡瓜、女兒小禎、兒子胡釋安，將首度合體做公益，另外，金曲台語歌后曹雅雯，也將開「金」口，和認桌的善心人士同歡！

2003年十方募款餐會除了胡瓜、小禎（胡盈禎）、胡釋安一門三傑外，胡瓜特別邀請曹雅雯、賴慧如、李佩甄、葉欣眉、郭忠佑、林柏妤以及歌壇情侶檔李子森、杜忻恬等人共襄盛舉！

十方啟能中心主任游月菊表示，舉辦募款餐會目的，主要是籌募復健治療費、設備淘舊換新、邊坡水土保持及園藝空間規畫，目標150桌，每桌2萬元起！

值得一提的是，十方募款餐會內容豐富，除了藝人歌唱表演的類「餐廳秀」，現場還有月餅、畫作、精品、烘焙以及十方手作產品等義賣活動，希望企業界、民眾認桌之餘多一點進賬！

游月菊進一步表示，該項活動雖然獲得中華工商婦女協會慷慨解囊、殘障畫家劉立凱大力贊助以及藝人李子森、杜忻恬歌迷的熱情認桌「應援」，截至目前為止，只募到100桌，距離目標還差了50桌！

游月菊強調，疫情3年，公益捐款大幅縮水，社福團體的經營格外艱辛！十方募款餐會預定29日下午5點，在台中市北屯葳格國際會議中心舉行，希望善心人士踴躍認桌！