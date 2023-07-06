裕隆70永續行動-第37屆吳舜文新聞獎開始徵件 本屆特增嚴凱泰永續報導獎

在報禁尚未開放的1986年，裕隆集團吳舜文總裁基於企業社會責任與使命感，以個人名義資助成立「財團法人吳舜文新聞獎助基金會」，長期支持新聞媒體持續創造優質報導及發揮社會影響力。今年（2023）裕隆集團迎接70周年，吳舜文新聞獎也邁入37年，在基金會嚴陳莉蓮董事長的堅持下，持續獎助優秀的新聞報導作品，今年更新增獎項【嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎】，鼓勵新聞從業人員關注永續發展的議題，同時，今年基金會更深入大學校園舉辦論壇，邀請青年學子報名【學生組獎項】，盼藉由論壇傳承經驗、將新聞的專業向下扎根。

吳舜文新聞獎舉辦36年以來，累積無數優秀的報導作品，這些站在新聞前線寫下的重要歷史，成為持續驅動台灣進步的社會影響力。今年，吳舜文新聞獎助基金會更以台灣媒體普立茲獎的地位，受邀贊助在台北舉辦的第74屆世界新聞媒體年會，與包含紐約時報、日經&FT、BBC、路透、VOX等超過80個國家重要媒體共同打造新聞媒體盛會，帶領台灣朝向更開明、理性、進步的境界邁進。

另外，為鼓勵年輕學子，吳舜文新聞獎在去年首創學生組獎項，鼓勵學生參賽，今年，更進一步前進政治大學與世新大學，舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇」，以「驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」為題，邀請曾獲吳舜文新聞獎的新聞界優秀從業人員到場分享，透過得獎者自身實務面的經驗傳遞，點燃新聞相關科系學子對未來從事新聞工作的熱情。

2023年也是裕隆集團成立70週年，在嚴陳莉蓮董事長兼執行長的領導下，集團秉持繼往開來的精神，承繼既有基礎、掌握未來脈動，持續創新並不斷突破。秉持同樣的精神，吳舜文新聞獎也將持續鼓勵新聞界更重視公正客觀的專業精神，發掘真相、明辬是非，保障全民「知」的權利。

今年裕隆來到第37個年頭，37年來累積的作品，都是第一線的新聞歷史紀錄，也是驅動台灣社會進步的力量！第37屆吳舜文新聞獎徵件時間112年07月17日至112年08月04日，詳細辦法請參考網站資訊https://www.vivianwu.org.tw/regulation-37/