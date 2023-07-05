泓德能源為《台灣超人AR數位親子繪本》唯一公益夥伴

支持美力台灣3D扎根生命教育 創造正能量用生命影響生命

泓德能源出席由美力台灣3D協會舉辦的《台灣超人AR數位親子繪本》新書發表會，身為繪本的唯一公益夥伴，泓德能源董事長謝源一親自到場致詞並表示：「泓德能源看到曲全立導演在3D電影上的成就，以及對於偏鄉教育的努力，因此長期支持『美力台灣3D電影車偏鄉巡演計畫』和『台灣超人拍攝計畫』，如今很榮幸可以成為《台灣超人AR數位親子繪本》的唯一公益夥伴，期待繪本的發表可以幫助生命教育從小開始扎根，陪伴孩子面對挫折、知道自己不孤單，並強化孩子們的內在，有足夠力量面對困難。」

泓德能源董事長謝源一表示很榮幸可以成為《台灣超人AR數位親子繪本》的唯一公益夥伴。圖/業者提供

泓德能源是一家重視永續經營的公司，不僅要保障股東及其他利害關係人的合法權益，也要對台灣的社會與環境負責。兩年前看到曲全立導演對於偏鄉教育的努力，與泓德能源回饋社會的想法一致，因此啟動了「美力台灣3D電影車偏鄉巡演計畫」以及「台灣超人拍攝計畫」的支持，至今已捐贈超過1,000萬台幣。董事長謝源一說：「台灣超人指的是超越自我的人，透過他們的生命故事創造正能量，用生命影響生命。電力也是一種能量，泓德能源自詡為能源界的UBER，期待透過能量共享達到綠電普及的環境」。

泓德能源對「美力台灣3D電影車偏鄉巡演計畫」以及「台灣超人拍攝計畫」的支持至今已捐贈超過1,000萬台幣。圖/業者提供

美力台灣3D製作豐富多元的影像內容，透過讓人身歷其境的 3D 視覺，讓身處「滑世代」、習於網路聲光效果的學童也能深受吸引，進而認識生命、環境、科技、綠能之教育意涵。其「台灣超人」系列紀錄片分享真實案例，主角們身處不同領域、遭受生命不同挑戰，卻展露同樣令人驚嘆的毅力與韌性，是超越自我的「超人」。超過3,000次的學校巡演裡，美力台灣看見孩子們被鼓舞與感動的眼神，這次挑出16位「台灣超人」走出影片，發展成台灣第一套以真實生命故事為主題的《台灣超人 AR 數位親子繪本》，閱讀繪本時也可以透過 APP 觀看影片，讓不同年齡層的孩子皆能沉浸於親子共讀時光裡。