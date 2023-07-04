成就視障者新職能－香氛調香師

PAVI邀詹茹惠擔任指導老師，3年培育10名視障者取得美國NAHA

台北市視障者家長協會（以下簡稱PAVI）與芙彤園創辦人暨調香師詹茹惠給視障朋友新的可能，成為一位專業的調香師。

PAVI在善心人士的支持下，開設視障者調香師培訓班，並邀請芙彤園創辦人詹茹惠擔任指導老師，在詹茹惠用心設計教學方法與培育策略，3年2期課程促成10名學員取得美國NAHA認證、開發20款香氛作品，1人更勇奪國內知名香氛品牌肯園主題調香競賽最大賞。PAVI攜手芙彤園4日特別舉辦「2023視障香氛藝術創作發表會」，對進軍香氛產業充滿信心。

用心設計教學讓視障者減少學習障礙

詹茹惠出席發表會時表示，讓視障者學會調香，面臨最初問題是「看不見要怎麼學習」。為了訓練這群視障學生，詹茹惠從教他們摸香草開始，讓視障生們到陽明山的香草園區直接接觸自然農法所種植的香草，體驗植物與精油之間的直接連結。詹茹惠進一步說明，要讓視障者能創作複方調香作品，必須從題材，場域，音樂，節令，人物，分門別類的讓他們重複的練習！在五感裡面經由嗅覺練習，帶領聽覺，觸覺，味覺，而能調配研製屬於他們個人創作的獨特香氛！

詹茹惠不僅要教會他們調香外，還要他們要用文字表達出來，這也是視障學生遇到最困擾的挑戰。詹茹惠告訴他們”不懂闡述自己調出的香味，就沒有人知道你調香有多厲害。他們經過初級班，進階班的養成教育，接下來他們也要進入菁英班的進階學習，準備年底應考英國調香證照。

視障者找到新職能是美好的事

城邦媒體控股集團首席執行長何飛鵬也出席這場發表會，他讚許PAVI與詹茹惠能把視障朋友訓練成調香師，培訓視障朋友能力，找到工作，這是一件多麼美好的事。「2023視障香氛藝術創作發表會」有7位視障者發表他們調香作品，與會者也能在發表會現場吸聞七種不同味道的香氛，PAVI與詹茹惠也呼籲各界多多求持視障調香師的作品，藉由支持也是實現永續的理念。

這次發表的7位視障調香師中，有一出生就失去視力，也有青年時期失明，更有到了中年後因青光眼而失明者，不管他們是怎麼失去視力，歷經長期看不見，他們的嗅覺敏銳度肯定比一般人高。

15歲左右失去視力的紀秀月，本身也是街頭藝人暨樂團主唱，她學會調香後，她想調出有媽媽的味道，在她腦海中，小時候文具的香味是媽媽的味道，因為，印象中，開學時媽媽買新文具用品給她的喜悅一直是對母親的懷念。目前也是母親的她，認為，職業婦女在家庭、工作兩頭燒的艱辛，採用橘子、佛手柑、薄荷、玫瑰天竺葵、左手香、金銀花等香氣調製作品「康乃馨」，獻給每位偉大的母親。她的作品不僅僅是一支香氛，彷彿還能聽到她在節慶細細低吟歌曲的旋律。

中年失業、罹患閉鎖性青光眼的廖慧玲，坦承一下從視覺轉變成嗅覺，分辨氣味很具挑戰，但隨著一次次上課，視野豁然開朗；作品「嶄新的自我」是傳遞香氛對她的生命的改變，期許聞到的人一起擁抱正能量，讓突如其來的生命衝擊煥然一新。

特地自嘉義北上學習的按摩師翁瑞隆也是中途失明，他訝異香氣原來可以轉換心情，對身、心都有益！自從打開精油視野，他對未來充滿信心與期待，不只給自己三年期限考取國際證照，還將受挫的人生感受放進作品「For2026年的自己」，運用雪松與絲柏，烘托肯定自己、放眼未來的氣息。

從事中式指壓按摩的石旆慈發表作品「愛的閃亮」，以獻給母親大人的禮物為寓意，調出溫暖、沉穩、靦腆笑容與關懷的感覺。她說這堂課給她最大的幫助就是讓指壓服務更上一層，多了精油芳療部分，客人說「感覺像進到VIP一樣」，能從生理到心理。

在第二屆學員中，視力低於0.1、視野嚴重缺損的蔡文祥，作品與眾不同，他透過香氣詮釋名山水畫家傅狷夫的畫《松泉岩谷》，以氣味走入畫作，這是蔡文祥的驚人巧思。

第一屆學員陳一誠則展示他的作品「沐曦春光」；學員劉子瑜展示作品「獨立慶典」呈現音樂與香氣的詮釋方法；學員江尉綺展示作品「新生」，傳遞受洗的多層次美好，特別是她日前榮獲肯園 X 咆哮山莊調香比賽最大賞，證明努力能被看見，期待未來能持續用香氣助人。

芙彤園也邀請企業共同來支持視障朋友的調香作品，並可以藉ESGSelect平台（https://www.esgselect.com）表達支持；另外「以香氛說愛－支持視障調香就業」活動正在募資，PAVI邀請您一起加入行列，讓大眾看見視障者的才能，願意給他們發展的機會，進而支持協會栽培每一個有潛力的人，網址：https://reurl.cc/0EkN6l。