高雄市立民生醫院出版全台首本醫院ESG永續報告書

目標成為台灣ESG最佳社區醫院為願景，增進民生醫院之永續經營以及提升醫療服務效能

繼去(111 )年12月發佈成立全台灣第一個ESG信託基金，高雄市立民生醫院，再創新猷，完成「高雄市立民生醫院111年ESG永續報告書」，這份報告書是台灣醫療院所首本以ESG為名的永續報告書，民生醫院希冀由報告書的出版，一方面讓利害關係人更加了解民生醫院推動ESG的相關資訊，另一方面期待能增進民生醫院成為台灣ESG最佳社區醫院為願景以及成為台灣推動ESG的典範醫院，進而增進民生醫院之永續經營以及提升醫療服務效能。

民生醫院成立全台灣第一個ESG公益信託。由院長顏家祺(右一)與衛生局長黃志中博士(右二)、高雄銀行董事長陳勇勝(左二)、李建興教授(左一)共同完成啟動儀式。圖／民生醫院提供

民國111年為民生醫院推動ESG元年，民生醫院以成為台灣ESG最佳社區醫院為願景，在111年民生醫院全院積極努力推動ESG，本報告書共彙整出ESG元年的20個具體的亮點，在環境部分有8大亮點，例如，「空調系統裝設紫外線殺菌燈管」以提升院內空氣品質、「院內用水裝設RO回收系統提供生活非食用之用水」以珍惜寶貴的水資源、獲得能源局「節能績效保證專案示範推廣補助」方案以及建構民生醫院成為「永續與低碳的幸福醫院」。

民生醫院榮獲SNQ國家生技醫療品質獎－銅獎。圖／民生醫院提供

在社會部分有6大亮點，包括：「成立全台灣第一個ESG公益信託」為台灣推動ESG立下典範、「成立民生醫院ESG永續成長e學院」裨益員工學習與「醫院供應商管理辦法適度納入ESG」以進行供應商的ESG管理。在醫院治理部分有5大亮點，包括：「醫院營收即醫療影響力逐年顯著提高」醫院醫療品質獲得病患高度肯定與「醫院屢獲獎項肯定以及總統親自來院視察」提振員工士氣。整體ESG報告書部分有1個亮點，即「這份報告書是台灣醫院的永續報告書，首本以ESG為名的永續報告書」。陳其邁市長與衛生局長黃志中博士對民生醫院的支持與鼓勵

民生醫院院長顏家祺表示，本報告書得以順利出版要感謝陳其邁市長與衛生局長黃志中博士對民生醫院的支持與鼓勵，以及院內所有同仁齊心投入與努力，在大家這一年來積極共同努力下，我們共同創造了下列耀眼的成果。

輔導民生醫院推動ESG的李建興教授指出，民生醫院在顏院長優質的醫院治理，以及全院同仁的努力投入之下，民生醫院將成為台灣醫院推動 ESG 的典範醫院，也將逐步落實與邁向「台灣ESG最佳社區醫院」之願景；台灣醫界推動ESG的歷程中，民生醫院的貢獻卓著。