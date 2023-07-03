台北市信華慈善基金會邀請民眾與企業購畫挺公益

協助急難弱勢族群受到關懷 一舉四得

近期政府嘉惠人民的政策不斷，租金補貼已於今（3）日開放申請，私立大學補貼35000元、高中可免學費。財團法人台北市信華慈善基金會依舊秉持初衷，讓遭受急難所困的弱勢民眾感受社會溫暖，持續關懷弱勢民眾，讓遭逢巨變的弱勢民眾能在經濟上暫時喘息片刻。

台北市信華慈善基金會董事長廖信華表示，感念台灣各界人士認同該會理念且持續捐款支持，感謝之餘也同時盛邀台灣社會各界菁英與企業可前往信華畫廊參觀指教。信華畫廊與信華慈善基金會是他人生後半場最重要的公益事業體，期望可以繼續為台灣弱勢服務；每月畫廊都有主題特展，更有水墨與油畫的常態展，歡迎民眾典藏藝術並支持公益。只要到

董事長廖信華歡迎民眾典藏藝術共同支持公益。圖／台北市信華慈善基金會提供

畫廊購畫或捐款，將可做善事行公益、獲得名家畫作、企業、個人節稅優惠以及畫作增值等一舉四得。該會透過藝術傳愛協助慈善金流循環，盼台灣社會各界顯達與企業參觀並挑選優質畫作，畫款將全數用於慈善之用。

執行長趙泰銘指出：「董事長自小出身於貧苦的雲林鄉下，15歲即離鄉北上打拼，自立門戶創立公司，82年赴廣東投資設廠、95年前往越南創辦隆達精密公司，創業60餘年來都在為了生活而打拼，70歲事業有成後想略盡棉薄之力回饋社會，因此於105年9月6日設立基金會，以扶助貧困、保護弱勢、實現社會公益為宗旨。」

基金會以救助三餐不繼或生活困難者、救助家中有往生而無力善後者、救助貧困孩童無能力就學者與救助孤苦無依長者等四大項目為己任。廖信華帶領基金會職工與志工，採用最公正嚴明的審核標準，讓所有資源可運用在最需要的弱勢族群，發揚公益慈悲心腸與人飢己飢的博愛精神，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。

歡迎各界善心人士能共襄盛舉，一起支持基金會讓公益慈善循環永不停止。廖信華與董事會董事暨全體職工與志工共同力邀民眾前來信華畫廊與台北市信華慈善基金會提供最有力的支持與鼓勵，讓愛心永遠留傳到永遠。

信華畫廊地址：台北市士林區天母東路61巷1號1樓、FB：https://www.facebook.com/HsinHuaGallery

台北市信華慈善基金會地址：台北市中山北路三段49號3樓之3

急難申請可查詢：https://www.hsinhua.com