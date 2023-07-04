吳玉琴《三地門》油畫於全國油畫展徵件比賽獲得入選獎

高雄市南濤人體畫會理事長吳玉琴，日前參加中華民國油畫學會舉辦「第47屆全國油畫展徵件比賽」，以50F作品《三地門》油畫獲得入選，並於「國父紀念館」(博愛藝廊)完成展出，作品備受肯定。

吳玉琴於2022年在高雄文化中心（至真館）獲頒「中華民國台灣南部美術協會入選獎」。圖／吳玉琴提供

吳玉琴文化大學美術系及文化大學藝術研究所畢業，從事室內設計多年，繪製過數萬張設計圖稿，在工作忙碌之餘，一直保持繪畫愛好，且經常出國旅遊寫生，用眼睛及親身經歷尋求繪畫靈感，且參加紗帽山畫會多年，亦在國父紀念館聯展20多年，如今的她專注於藝術創作。

吳玉琴2023年參加第47屆全國油畫展獲入選獎油畫作品《三地門》。圖／吳玉琴提供

吳玉琴表示，她在油畫的創作上喜歡用寫實呈現自然景色，畫南台灣風光。她說，三地門可眺望北大武山，風景優美還有隘寮溪流淌而過，《三地門》一幅油畫作品耗時甚久，從到處走訪到定稿，都用生命的經驗累積來完成。

吳玉琴指出，摒棄塵囂屏東縣隘寮村，像極了她多年前所見的不丹，從隘寮村驅車5分鐘即到三地門，南龍脈延綿於此，處處都如畫中景緻。由此，她創作《三地門》作品，畫中隘寮溪平穩流過大山，水稀少而不湍急，突出在河中的山頭為原住民園區，每日都有原住民表演，琉璃橋就在旁邊，座落於老鷹谷。這裡百花盛開蟲鳴鳥叫，南大武山山群林立，再往上即是霧台。

因疫情關係，她去(2022)年繪製一張不丹帕羅宗（Paro Dzong)名為《不丹祈福飄揚》，圖面「風馬旗」飄飄以祈求和平，希望烏克蘭戰爭及多年疫情能塵埃落定，祈求世界恢復和諧，並獲得中華民國台灣南部美術協會比賽入選及被收藏。

吳玉琴說，「我用畫筆將鳥語花香，世間的美好，用畫筆畫下，台灣雖小但美麗風景無處不在，將花香及山中靈氣透過彩筆，遇見台灣的美好，讓心靈得以休憩。」