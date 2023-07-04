台電台南區處 廣邀零售旅宿醫療產業 響應節電

台電台南區處舉行 112 年度第二次大用戶座談會，該活動共邀請了120戶高壓用戶參與，契約容量均達到500瓩以上。座談會也邀請了零售、旅宿和醫療等服務業，將「時間電價新時間帶措施」和「需量反應負載管理措施」的精神「用電自主管理」推向各種產業。

座談會中介紹台電今年 1 月 1 日上路的「時間電價新時間帶措施」，並提供與會業者行業適合的「新尖、離峰時間電價」方案。此外，座談會還介紹產程可移轉用電時間的應用方式，以協助廠商透過各項因應措施及用電自主管理，能在夏季用電高峰期把用電高峰轉移至電價計費較低時間，減少電費支出，也同時能抑低夏季用電尖峰負載。

台電台南區處處長黃明舜表示，配合再生能源發展政策，太陽光電佔比逐年增加，同時也帶來夜間尖峰課題，過去電力系統尖載時間已從白天中午時段，挪移至傍晚16時至22時，故電力系統的需求面管理必須相應調整。

座談會現場由處長率領各部門主管，包括業務、電費、設計及工務段等經理一同出席，展現台電最大服務誠意，期望讓用戶的疑問都能在現場得到答案。為提升用電大戶的服務品質，台南區處每年均會舉辦大用戶座談會，並指派節電推廣專員逾50 位，提供專業貼心的「桌邊專員服務」，讓用戶不僅能了解、選用最適合自身使用的時間電價方案，也可從後續的節電過程中得到實際的電費折扣。台南區處表示，希望透過面對面說明來建立與大用戶的溝通管道，從中聽取各界意見，也能讓大用戶認識新政策及因應配套措施，善用「將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間」降低成本。用戶更可進一步參與需量反應負載管理措施，藉由自主用電管理，依本身用電特性、調整生產製程，選用適合的「需量反應負載管理措施」，不僅可獲得電費折扣之實質獎勵，同時也對降低用電尖峰負載助益甚大。