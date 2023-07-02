遠雄人壽積極投資綠能產業 實踐永續金融

大力推動魚電共生，連續二年獲台灣永續投資獎肯定

由台灣永續能源研究基金會主辦「2023第三屆台灣永續投資獎」，於6月30日舉辦頒獎典禮，遠雄人壽發揮永續金融影響力，積極布局責任投資，連續二年榮獲「個案影響力類-永續主題投資」銀級肯定，無疑是對遠雄人壽透過金融投資力量，推動台灣環境永續的莫大鼓勵。

遠雄人壽積極推動綠能產業發展，響應政府鼓勵壽險資金投入五加二新創重點產業，尋求符合聯合國永續發展目標(SDGs)的投資機會，2022年五加二投資金額達新臺幣逾160億元，未來將攜手更多優質企業，共創淨零碳排新世代。遠雄人壽目前已實際參與504MW的光電設施建置，依能源局2021年公告最新的電力排碳係數0.509 計算首年發電量，等同種植近3,000萬棵樹，造林效益34,683.24公頃，以減碳量來看，約883 座大安森林公園一整年的碳吸附量，產生的電力約可供應近20萬戶家庭用電量。

由於台灣地狹人稠，可供設置大型地面型太陽能發電案場的土地有限，也因此，遠雄人壽近年來大力推動漁電共生，透過在魚塭上建置太陽光電面板，養殖兼發電，提高土地利用率、降低農損與碳排放，同時結合政府鼓勵室內漁電共生養殖戶取得養殖產銷履歷或無毒認證等，除可提高產品附加價值，亦促使產業鏈升級，創造新就業機會，呼應SDG8促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作。遠雄人壽期能透過金融資源推動漁電共生，達到環境永續及社會友善的多贏局面。

為接軌台灣2050淨零碳排目標，遠雄人壽2021起正式導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，同時也展開至保單服務面，進行ISO14067碳足跡盤查，藉由徹底檢視營運與業務所消耗的能資源，逐步擬定減碳計畫，透過有效管理作為及第三方查證，確實掌握能源風險管理，減少碳足跡與提升源使用效率，展現實踐綠色企業的決心與承諾。