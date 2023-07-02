台中市興大永續經營協會 舉辦ESG影響力論壇

台中市興大永續經營協會歡慶成立滿一周年，7月1 日於彰化華新創意生活館召開第二次會員大會，當日，除參觀華新醫材公司一條龍口罩產線外，同時與華新醫材集團及山城廣播電台共同舉辦「ESG影響力論壇」，邀請宏碁集團創辦人施振榮演說「新王道」，在創造價值的同時兼顧利益相對平衡；以及故事工廠執行長林佳鋒分享表演藝術共好的價值與實踐，全體來賓共同探索創新與永續之路，共創永續未來。

台中市興大永續經營協會理事長周志儒致詞，協會自創立迄今已滿一年，去年疫情期間共舉辦8場視訊課程探討ESG，透過共同學習，將原本對中小企業很遙遠的ESG議題逐漸拉近到企業內部並開始著手進行。ESG從目前的減碳到將來的清碳及新能源，協會扮演的角色是引導大家從想落實到做，從小小的節電開始到未來的減碳，共同去認識什麼是聯合國推動的ESG到政府要推動的政策。

今日論壇的主要目的是希望讓中部地區的中小企業，除了關心公司治理外，也能將企業社會責任向外推展，其中教育是最重要的一環，讓我們的下一代能夠在人文智慧上都能夠永續發展。

華新醫材董事長鄭永柱表示，目前ESG是十分熱門的議題，不論政府、學校或企業大家都十分關心，華新醫材集團旗下公司亦全力推動中，感謝施振榮先生撥冗來與我們共同分享他在創新、治理與永續方面的經驗，特別在如何建立國際品牌方面的歷程與成就彌足難得與珍貴。

施振榮分享企業經營首重利益平衡，社會價值由所有利益相關者共同創造，利益平衡可確保發揮團隊力量及持續合作，透過動態平衡，不斷調整以促進持續進步，而王道文化是企業永續發展的關鍵基石，王道的經營理念是價值創造、利益平衡及永續發展，全體共存共榮。

故事工廠執行長林佳鋒分享，如何致力推動現代劇場經營與管理模式創新，藉故事工廠創造一個說故事的舞台，製造感動、驚喜及有生命的故事，進而延續表演藝術的夢想與軌跡。他說，做好一件事，一個人就夠了，而要做好一個事業，需要一群人。期望，每一次當劇場大幕升起，就能讓觀眾看見不一樣的風景及一場充滿驚喜的旅程。

台中市興大永續經營協會召開第二次會員大會 ，全體與會人員合影。圖/ 台中市興大永續經營協會

(左起)台中市興大永續經營協會理事長周志儒、宏碁集團創辦人施振榮及華新醫材董事長鄭永柱合影。圖/台中市興大永續經營協會

(左起) 山城廣播電台副台長吳佳儒、 故事工廠執行長林佳鋒、 台中市興大永續經營協會理事長周志儒合影。圖/台中市興大永續經營協會