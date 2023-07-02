蔣淑貞任后里國中校友會理事長 以社會服務先驅啟拔尖扶弱計畫

台中市立后里國民中學校友會於昨（1）日舉行理事長交接典禮，象徵新一屆會務小組正式接手，冠蓋雲集創會理事長李奕璇女士在過去的任期中，篳路藍縷成立校友會，並配合母校60週年校慶辦理校友回娘家活動，凝聚校友對於母校的向心力，為校友會發展奠定堅實的基礎，致詞時強調後浪傳承薪火相傳的重要性，對於新屆理事長寄予厚望。

新任理事長蔣淑貞為后里區出身，長期輔佐夫婿郭國輝董事長在后里地區發展之日寶建設公司，具備豐厚的管理經驗與領導才能，並長期投身公益事業，關注后里區發展不遺餘力，除了提供各級學校獎助學金外，更擔任后里信望愛基金會董事，從事社區關懷服務，給予弱勢家庭從物質至心理陪伴層面的協助與支持，讓社會安全網更加綿密，讓弱勢家庭不再孤單。

蔣理事長致詞時表示，感謝李前理事長、全體理監事與鄭前校長的努力，讓后里國中校友會能夠順利成立及發展，如今已屆滿兩年，各項會務皆順利的推動，相信未來會持續的堅強茁壯，過去蔣理事長跟隨郭董事長的腳步從事社會服務工作，無論是投入神岡鄉民代表會、民防中隊、獅子會、救國團、逢甲大學校友會及弘文高中校友會等單位公益工作，皆感受到「施比受更有福」的回饋，在事業經營稍有成果之際，抱持著回饋社會的初心，以服務社會、關懷社區為經營理念，設置「品質優異獎助學金」，在后里和神岡地區各級學校普發獎助學金，除了獎勵學業表現優異學生之外，更提供經濟弱勢學生即時的援助。

此外，蔣理事長說明，未來校友會將擬助學生推動「拔尖扶弱」專班計畫，利用學校第八節和假日時段上課，內容結合STEAM教育和AI人工智慧，包括閱讀、作文、實驗、實作等，提升學生之基本素養，在學識上能夠全面性的拓展視野、接軌國際。