台中市興大永續經營協 舉辦ESG影響力論壇

台中市興大永續經營協會理事長周志儒（左）贈送感謝狀給宏碁集團創辦人施振榮（中）後，與華新醫材董事長鄭永柱（右）合影。圖/台中市興大永續經營協會
台中市興大永續經營協會理事長周志儒（左）贈送感謝狀給宏碁集團創辦人施振榮（中）後，與華新醫材董事長鄭永柱（右）合影。圖/台中市興大永續經營協會

台中市興大永續經營協會歡慶成立滿一周年，7月1 日於彰化華新創意生活館召開第二次會員大會，當日，除參觀華新醫材公司一條龍口罩產線外，同時與華新醫材集團及山城廣播電台共同舉辦「ESG影響力論壇」，邀請宏碁集團創辦人施振榮演說「新王道」，在創造價值的同時兼顧利益相對平衡；以及故事工廠執行長林佳鋒分享表演藝術共好的價值與實踐，全體來賓共同探索創新與永續之路，共創永續未來。

台中市興大永續經營協會理事長周志儒致詞，協會自創立迄今已滿一年，去年疫情期間共舉辦8場視訊課程探討ESG，透過共同學習，將原本對中小企業很遙遠的ESG議題逐漸拉近到企業內部並開始著手進行。ESG從目前的減碳到將來的清碳及新能源，協會扮演的角色是引導大家從想落實到做，從小小的節電開始到未來的減碳，共同去認識什麼是聯合國推動的ESG到政府要推動的政策。

今日論壇的主要目的是希望讓中部地區的中小企業，除了關心公司治理外，也能將企業社會責任向外推展，其中教育是最重要的一環，讓我們的下一代能夠在人文智慧上都能夠永續發展。

華新醫材董事長鄭永柱表示，目前ESG是十分熱門的議題，不論政府、學校或企業大家都十分關心，華新醫材集團旗下公司亦全力推動中，感謝施振榮先生撥冗來與我們共同分享他在創新、治理與永續方面的經驗，特別在如何建立國際品牌方面的歷程與成就彌足難得與珍貴。

施振榮分享企業經營首重利益平衡，社會價值由所有利益相關者共同創造，利益平衡可確保發揮團隊力量及持續合作，透過動態平衡，不斷調整以促進持續進步，而王道文化是企業永續發展的關鍵基石，王道的經營理念是價值創造、利益平衡及永續發展，全體共存共榮。

故事工廠執行長林佳鋒分享，如何致力推動現代劇場經營與管理模式創新，藉故事工廠創造一個說故事的舞台，製造感動、驚喜及有生命的故事，進而延續表演藝術的夢想與軌跡。他說，做好一件事，一個人就夠了，而要做好一個事業，需要一群人。期望，每一次當劇場大幕升起，就能讓觀眾看見不一樣的風景及一場充滿驚喜的旅程。

台中市興大永續經營協會召開第二次會員大會 ，全體與會人員合影。圖/ 台中市興大永續經營協會
(左起)台中市興大永續經營協會理事長周志儒、宏碁集團創辦人施振榮及華新醫材董事長鄭永柱合影。圖/台中市興大永續經營協會
(左起) 山城廣播電台副台長吳佳儒、 故事工廠執行長林佳鋒、 台中市興大永續經營協會理事長周志儒合影。圖/台中市興大永續經營協會
台中市興大永續經營協會第二次會員大會參觀華新醫材公司一條龍口罩產線。 圖/台中市興大永續經營協會
文 戴辰