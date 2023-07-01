臺東縣高齡者比例是全臺灣第9高，為周全服務健康、亞健康及衰弱老人，讓長者活躍老化及健康老化，營造臺東縣成為全國高齡友善城市的模範縣市，從111年起採跨局處方式辦理『樂齡照護計畫』，結合社會處和原住民行政處整合資源，目前已陸續設立101處的社區照顧關懷據點及103處的部落文化健康站。

以嚴謹辦理各項祈安科儀、關懷弱勢推動公益義舉的臺東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，在2022年接連獲得內政部『績優宗教團體獎』、2022~2023成為全國唯一連續兩年獲得台灣媽祖聯誼會『人間媽祖』志工獎的宮廟、獲臺東縣政府『環保寺廟』優等評鑑…等多項宗教大獎肯定。東海龍門天聖宮每月二次辦理『一日蔬食』結緣便當發放至今已發出上萬個健康蔬食便當、每年持續辦理寒冬送暖、義診、義剪、弱勢探訪、賑濟捐助…等多項公益志業。2023年成立『中華民國天上聖母東海媽祖慈善協會』，與臺東市里長聯誼會及各個社區發展協會持續推動弱勢家庭探訪及照護，並積極支持衛生福利部社會及家庭署、臺東縣政府、社團法人台灣安心家庭關懷協會，擔綱成為新興社區照顧關懷據點！

臺東縣長饒慶鈴積極推動『在地照顧』政策，友善關懷老人服務、規劃社區多元老人照顧模式，以因應現階段高齡社會需求，並為超高齡社會預做規劃準備。圖／東海龍門天聖宮提供

提供社區長輩多元健康促進活動服務，『社區照顧關懷據點』已成為許多長者的第二個家、更是許多長輩情感交流與託付的地方；除了提供各種動、靜態活動與課程、餐飲服務及擔任長照預防延緩失能前線工作外，更重視高齡友善環境的推動，要讓社區關懷據點的功能更多元、照顧更全面。種種的努力升級，都是要提供更安全、更快樂的高齡學習環境；逐步達到全縣所有社區照顧關懷據點全面升級3.0的目標，落實全縣照顧。

臺東縣政府社會處陳淑蘭處長表示，布建社區照顧關懷據點是饒慶鈴縣長積極推動『在地照顧』政策的一環。縣府推動友善關懷老人服務、規劃社區多元老人照顧模式，以因應現階段高齡社會需求，並為超高齡社會預做規劃準備，落實東縣老人福利政策願景，社會處更持續推展各項計畫，透過聚福食堂－社區廚房、社區照顧關懷據點3.0-共融式據點、老人免費乘車、長青嘉年華系列活動、揪甘心電影院、高齡智能照護計畫及獨老關懷暨慶生活動…等活動方案，營造高齡友善環境，打造全齡照顧的慢活宜居城市，讓臺東不只是臺東，希望每一位長者的未來都能安心自在。

讓體適能教學持續納入站點課程，導入按摩球、彈力帶…等方便操作、使用簡易之運動器材，讓運動成為一項低門檻的活動。圖／東海龍門天聖宮提供

今年的課程聚焦於簡易運動器材之使用，導入按摩球、彈力帶…等方便操作、使用簡易之運動器材，讓運動成為一項低門檻的活動，讓體適能教學持續納入站點課程，讓站點長者有效達到延緩失能之效益，豐富站點課程內容及提高長者參與動機，營造在地共生社區。

東海龍門天聖宮是新興社區照顧關懷據點