華銀攜手「國家隊」阿信教練辦「小小體操營」

今年新增「推廣組」，讓每個孩子都有翻滾的舞台

2023華南銀行第四屆「小小體操營」今(1)日在高雄國家運動訓練中心正式揭幕，臺灣體操代表隊總教練林育信、體操選手莊佳龍再次獲邀擔任小小體操員的一日教練團。剛結束亞運體操代表隊選拔的阿信教練表示：「非常感謝華南銀行持續在體操項目的投入，去年的『衝奧圓夢計畫』提供小選手長期培訓的獎金贊助，今年更新增『推廣組』讓沒有體操經驗的小朋友也可以一起來參與體驗，讓更多的孩童體驗體操的力與美，而且下禮拜小小體操營動就要首次前進宜蘭－我的老家。」

華南銀行第四屆小小體操營於高雄國訓中心揭開序幕，南區通路管理中心謝旻樫協理特地到場為小小體操員加油打氣！圖／華銀提供

首次前進宜蘭開辦體操營，擴大體操運動參與度

為了培育更多體育幼苗，厚植臺灣體操實力，華南銀行第四屆「小小體操營」舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，今日首場在高雄國家運動訓練中心，邀請競技體操重點發展學校國小學員參與，下週7月7日及7月8日將前往宜蘭縣體操館、15及16日在臺北大同高中舉行，今年首度擴大加開「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，分別為宜蘭場7月7日(星期五)及台北場7月16日(星期日)每場次限額50位學員，可於「華南銀行 嘩仔一路發」Facebook粉絲團報名。

國家隊教練團親自指導，大學長莊佳龍不吝分享經驗

華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，每一屆都會前進高雄國家運動訓練中心，讓小小體操員在「國家級」體操場地接受「國家隊」教練團指導，因此深受家長及學員的熱烈迴響，參與學童亦都有難忘的經驗。作為大學長的莊佳龍除了提供技術上的指導，更不吝於分享自己作為體操運動員的經驗，讓小小體操員可以更好地應對未來的挑戰，給他們更多的鼓勵和勇氣。

華南銀行持續培育體操種子不遺餘力

華南銀行長期投入臺灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升臺灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動臺灣體育的正向循環。