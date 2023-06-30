以鼓勵引導企業永續發展 TCSA新設高齡友善領袖獎

鼓勵企業營造高齡友善職場環境，重視跨代共融議題，台灣永續能源研究基金會(TAISE) 6月27日主辦「樹立高齡友善企業標竿」永續主題標竿研習會，同時說明今年台灣企業永續獎(TCSA)新設「高齡友善領袖獎」評選要點。多位專家都呼籲，過去各界總把高齡者當成要照顧的負擔，但轉以正向「壯世代」角度看待高齡人力，可創造更多機會，重視高齡人口對社會的貢獻，可產生更大的社會影響力。

「這是國安等級的議題」，TCSA執行委員會秘書長申永順表示，台灣已經進入高齡社會，根據國家發展委員會預估，即將在2025年步入超高齡社會。聯合國很早就開始推動國際高齡化行動計畫，除了探討老人社會和發展、促進老人的健康福祉，同時要確保建立友善環境。金管會2021-2023資本市場藍圖中也點出三大趨勢：ESG、數位科技和高齡社會，可見各企業都必須更積極看待高齡友善議題並採取因應之道。

壯世代教科文協會理事長吳春成統整國際人口趨勢，警告東亞地區、特別台灣是老化最嚴重的地區，但強調包括高齡者自身、以及政府和企業都不需要以特別的眼光看待，反而應該改變過往對高齡者的「人設」，以正向「壯世代」(Strong Generation)思維看待高齡者，更能看到新的機會。

他解釋，以往社會中五十歲被形容為「半百老翁」，然而現在醫療科技發達，台灣734萬55歲以上人口，因為掌握財富和經驗能力，反而是社會中最強壯的一群人。「把他們當成負債，會壓垮下一代；但如果把他們當成資產，會捲起千堆雪。」

台中銀證券董事長葉秀惠呼應，以自身所處的金融業來說，不只高齡客戶增加、自身員工也逐漸高齡，因而特別著重人才培訓，包括提升從業人員高齡財富管理等本業職能，也擴大連結居服員、都更顧問師、社區大學等跨業服務學習。另一方面，台中銀證券也協助企業客戶發展高齡健康相關事業，輔導形塑高齡友善社會環境，拓展長壽經濟。

至於其他樣態產業，台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長吳春來建議，企業可以參考世界經濟論壇(WEF)提出的高齡友善企業指導原則，創造年齡中立的工作場所，建立包容性合作文化、鼓勵終身學習和參與，同時提供穩定生活的理財指導、組織健康全齡化的團隊，滿足員工必要的家庭照護、營造安全的工作環境，進而參與社會服務。像是許多企業針對高齡者提供多元訓練、彈性的工時和職務內容、建立漸進式退休制度、退休人才庫，或推動各種促進世代間瞭解共融環境，都是友善的做法。

對於想要角逐「高齡友善領袖獎」的企業，申永順提醒，除了WEF高齡友善企業指導原則，評審們也會參照世界衛生組織(WHO)的高齡友善城市指南，依據企業訂定的高齡友善政策、各項支持資源和創新作為，以及對高齡社會產生的貢獻和影響評比，特別不是只有對外服務高齡，更要由企業內部擴散向外，以引導更多企業關心高齡友善職場議題。

他特別提醒，高齡問題不單只是針對65歲以上長者，根據衛福部統計，目前台灣勞動人口中有將近20%因為照顧家人影響工作，每年有1.2%因為照顧而離職，期待企業可以進一步思考如何讓員工未來在工作和長輩照顧間取得平衡，發揮工作效益。

2023 TCSA台灣企業永續獎即日起至8月10日開放各界報名，歡迎臺灣企業、外商企業、政府機關、醫院、學校及非營利機構共同角逐，相關評選辦法與活動詳情可上TCSA官網 (tcsaward.org.tw) 查詢。