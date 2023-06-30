唯一獲綠色領導獎的台灣美妝企業 萊雅開創美力時代

在持續引領發展前瞻性與全面性的永續計畫下，全球第一大的美妝集團台灣萊雅獲AREA亞洲企業社會責任獎肯定。繼獲得2022年獲得天下永續公民獎及全球企業永續獎（GCSA）後，再度獲頒國際永續領域的指標性大獎，為台灣唯一榮獲「綠色領導獎」的美妝企業。

萊雅集團在2020年宣告新的永續計畫「萊雅迎向未來（L’Oréal for the future）」，確立一系列集團將於2030年實現的最新目標。萊雅集團依循科學基礎減量目標（SBTi）來制定可量化目標，展現更積極的永續策略。依循集團永續計畫，台灣萊雅亦依此架構制定在地永續計畫，針對減少碳排放與對抗氣候變遷、資源循環利用與減廢減塑、水資源管理，以及致力營運據點生物多樣性等四大面向都有明確績效目標，更將永續政策影響力擴大涵蓋供應商、客戶及消費者，訂定更積極的目標實踐永續價值。

對抗氣候變遷與減少碳排放

2020年台灣萊雅建立全台第一個商辦綠電模式，並於2021年100%使用綠電。針對產品包裝、銷售陳列、物流運輸、供應鏈，以及消費者使用產品造成之間接影響亦制定可量化目標，推動包裝減量及減碳等計畫。

《CircuLove愛再生》計畫

以2023年達成1/2品牌建置空瓶回收系統為目標，跨品牌推動美妝空瓶回收活動，並與至少3家主要通路合作，攜手消費者回收美妝空瓶，結合社福團體基督教救助協會提供弱勢族群清洗空瓶工作，製成提供給消費者的禮贈品，再造空瓶新生。

台灣萊雅推動CircuLove愛再生計畫，攜手通路及消費者回收美妝空瓶並再製成提供給消費者的禮贈品。圖／台灣萊雅提供

水資源管理

攜手環境新創公司 Gjosa，於2021年應用火箭引擎技術，推出每次使用可減少61%用水量的L’Oréal Water Saver省水裝置。這項被《時代雜誌》譽為「2021年度的百大最佳發明」，將在2025年前於台灣完成上市。

萊雅公民日

自2020年起與荒野保護協會合作，透過一日志工活動進行公園普查及棲地維護。每年平均調查近200座公園，累積清除超過1.5公噸的外來種及垃圾，幫助台北市公園生態化，並促成台灣原生種棲地保護。

台灣萊雅進行3年期生物多樣性計畫，員工於萊雅公民日調查台北市200座公園，清除超過1.5公噸外來種及垃圾。圖／台灣萊雅提供

整合內部員工創意及營運資源，攜手供應商、客戶、消費者，讓永續價值鏈成效極大化

台灣萊雅總裁師逸樺Eva表示，積極的實踐與創新是企業達到淨零的關鍵。因此除制定積極目標，台灣萊雅亦努力從內部推動轉型，不同職能的部門與員工均積極回應台灣和全球面臨的嚴峻氣候挑戰，致力為世界創造美力！

萊雅集團整合內部員工創意及營運資源，更擴大外部影響力，攜手供應商、客戶、消費者，讓永續價值鏈成效極大化，以「Create the Beauty that Moves the World」為核心目標，秉持全球永續美妝龍頭的使命感，將持續運用「美力」，感動台灣和世界。