唯一獲綠色領導獎的台灣美妝企業 萊雅開創美力時代

在持續引領發展前瞻性與全面性的永續計畫下,全球第一大的美妝集團台灣萊雅獲AREA亞洲企業社會責任獎肯定。繼獲得2022年獲得天下永續公民獎及全球企業永續獎(GCSA)後,再度獲頒國際永續領域的指標性大獎,為台灣唯一榮獲「綠色領導獎」的美妝企業。

萊雅集團在2020年宣告新的永續計畫「萊雅迎向未來(L’Oréal for the future)」,確立一系列集團將於2030年實現的最新目標。萊雅集團依循科學基礎減量目標(SBTi)來制定可量化目標,展現更積極的永續策略。依循集團永續計畫,台灣萊雅亦依此架構制定在地永續計畫,針對減少碳排放與對抗氣候變遷、資源循環利用與減廢減塑、水資源管理,以及致力營運據點生物多樣性等四大面向都有明確績效目標,更將永續政策影響力擴大涵蓋供應商、客戶及消費者,訂定更積極的目標實踐永續價值。

對抗氣候變遷與減少碳排放

2020年台灣萊雅建立全台第一個商辦綠電模式,並於2021年100%使用綠電。針對產品包裝、銷售陳列、物流運輸、供應鏈,以及消費者使用產品造成之間接影響亦制定可量化目標,推動包裝減量及減碳等計畫。

《CircuLove愛再生》計畫

以2023年達成1/2品牌建置空瓶回收系統為目標,跨品牌推動美妝空瓶回收活動,並與至少3家主要通路合作,攜手消費者回收美妝空瓶,結合社福團體基督教救助協會提供弱勢族群清洗空瓶工作,製成提供給消費者的禮贈品,再造空瓶新生。

台灣萊雅推動CircuLove愛再生計畫,攜手通路及消費者回收美妝空瓶並再製成提供給消費者的禮贈品。圖/台灣萊雅提供

水資源管理

攜手環境新創公司 Gjosa,於2021年應用火箭引擎技術,推出每次使用可減少61%用水量的L’Oréal Water Saver省水裝置。這項被《時代雜誌》譽為「2021年度的百大最佳發明」,將在2025年前於台灣完成上市。

萊雅公民日

自2020年起與荒野保護協會合作,透過一日志工活動進行公園普查及棲地維護。每年平均調查近200座公園,累積清除超過1.5公噸的外來種及垃圾,幫助台北市公園生態化,並促成台灣原生種棲地保護。

台灣萊雅進行3年期生物多樣性計畫,員工於萊雅公民日調查台北市200座公園,清除超過1.5公噸外來種及垃圾。圖/台灣萊雅提供

整合內部員工創意及營運資源,攜手供應商、客戶、消費者,讓永續價值鏈成效極大化

台灣萊雅總裁師逸樺Eva表示,積極的實踐與創新是企業達到淨零的關鍵。因此除制定積極目標,台灣萊雅亦努力從內部推動轉型,不同職能的部門與員工均積極回應台灣和全球面臨的嚴峻氣候挑戰,致力為世界創造美力!

萊雅集團整合內部員工創意及營運資源,更擴大外部影響力,攜手供應商、客戶、消費者,讓永續價值鏈成效極大化,以「Create the Beauty that Moves the World」為核心目標,秉持全球永續美妝龍頭的使命感,將持續運用「美力」,感動台灣和世界。