致力打造「有愛無礙」友善環境 裕隆汽車榮獲2023亞洲企業社會責任獎

由亞洲企業商會舉辦之『亞洲企業社會責任獎』，日前於柬埔寨盛大舉行頒獎典禮，以公開表揚企業在社會責任領域的重大貢獻。裕隆汽車因致力推動「9453友善旅人計畫：無障礙交通創新服務專案」，在尊重與幫助弱勢群體及個體方面績效卓著，得到亞洲企業社會責任獎評選肯定，獲頒『社會公益發展獎』！

裕隆汽車以推動臺灣汽車工業與自主品牌發展為核心價值，歷來特別重視交通、教育、產業創新等企業社會責任的實踐。近年體察臺灣即將進入「超高齡社會」，無障礙交通需求將日益增加，因此決定結合本業，積極投入高齡社會有關無障礙交通創新和產業服務品質的提升，同時強化與跨領域策略夥伴們的合作，持續推動「無障礙交通創新服務」，期望提供需求者更為便利、友善的移動支持服務。

從2017年起，裕隆即已整合集團本業汽車價值鏈-納智捷汽車、格上租車、裕融企業等資源，發展符合高齡環境用車下的家庭車輛和服務創新模型，並偕同众社會企業齊力推動「9453(就是友善)友善旅人計畫」，以行動不便者的角度與需求出發，以友善交通、行程、場域的整合設計規劃全台50多條無障礙旅遊行程，同時將國產自主研發的LUXGEN V7及URX無障礙福祉車款融入友善旅遊行程，貼心照顧全臺高齡者、行動不便的身心障礙者。

裕隆汽車榮獲2023年AREA亞洲企業社會責任獎之『社會公益發展獎』肯定！圖／裕隆汽車提供

除了發展友善交通的無障礙車輛硬體之外，「9453友善旅人計畫」亦重視軟體服務的銜接與創新。2017年開始，在與众社會企業合作之下，這項計畫串起各地身心障礙、高齡照護與社會福利團體與無障礙計程車司機，共有37個團體及477位身障朋友加入培訓，並攜手建置了「9453友善旅人誌」資訊平台，協助整合全國共4,257筆無障礙交通、餐飲、住宿和旅遊等資訊，為行動不便者家庭提供實用、創造行動力的友善旅行指引。

2022年起，「9453友善旅人計畫」更是結合政府資源，擴大規模與嘉義市政府合作，培訓嘉義市21位身心障礙者擔任友善特派員，走訪126家友善店家及42個無障礙景點，建構出提供無障礙交通、美食、住宿及景點等友善豐富資訊的「嘉義市友善生活資訊網」，同時增進嘉義市在地觀光旅遊景點人次及周邊店家之遊憩效益，帶動城市的經濟發展。

裕隆汽車於2022年攜手嘉義市政府成功推廣樂齡及無障礙旅遊。圖／裕隆汽車提供

「9453友善旅人計畫」辦理至今，業已引起各界廣大迴響，從與众社會企業辦理身障弱勢家庭與團體的公益慈善小旅行，帶動高齡照護機構投入無障礙旅遊，共計邀請超過20個身障弱勢家庭及團體參與；此外亦在集團企業內部積極辦理孝親敬老旅遊，共舉辦了21個場次，累計參加人數超過八百人次，展現各界一起打造「有愛無礙」環境，共同響應友善城市的精神。

裕隆汽車長期關注全齡用車與無障礙交通需求，以本業推動「9453友善旅人計畫」，充分發揚「友善社會環境」、「經濟成長」、「夥伴關係」三大價值，熱烈呼應了聯合國永續發展目標。展望未來，裕隆汽車將延續與合作夥伴的友好關係，並加強結合本業，積極提升無障礙交通創新服務品質，期望能激發地方永續能量，打造永續友善城市，帶動臺灣在地共好。