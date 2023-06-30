表彰為中小企業貢獻人士 5人獲贈國家磐石關懷獎章

中華民國全國中小企業總會於6月30日在臺北喜來登大飯店召開第15屆第2次會員大會暨第15屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮，總統蔡英文出席為中小企業打氣，並頒贈關懷獎章給得獎人。

蔡總統致詞時表示，除照顧國內產業外，政府也持續拓展對外的經貿合作關係，今（112）年6月簽署「臺美21世紀貿易倡議」，是臺美經貿關係重要里程碑，其中5項議題緊扣中小企業，希望協助中小企業建構布局國際市場的能力。政府更持續推動能源、產業、生活和社會四大轉型策略，以減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。

全國中小企業總會理事長李育家也表示，現階段是臺美關係40年來最好的時刻，近期所簽屬的臺美貿易倡議也將中小企業納入專章，讓中小企業更快速融入全球供應鏈，感謝政府對中小企業的重視。另外，有關明（113）年基本工資調整，中小企業也期盼政府在無法避免齊頭式調漲之餘，針對照顧弱勢產業能比照過去經驗給予減稅及完整配套，以降低部分營運不佳、受創中小企業在復甦過程中的衝擊。

會中，也針對不同領域對中小企業有重大貢獻之人士進行表揚，分別從管理教育、政策與輔導、金融服務、立法與服務、大眾傳播等面向推舉出5位獲獎者，依序為：國立臺北科技大學王錫福校長、商業發展研究院許添財董事長、彰化銀行凌忠嫄董事長、邱議瑩立法委員以及華視新聞台陳雅琳前台長，肯定他們長期為中小企業發展的投入與貢獻。