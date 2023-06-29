「樂齡玩聚站」 芥菜種會攜手PlayMe玩偶的家為熟齡族打造第三人生

台灣65歲以上人口預估2025年將超過20%，面對人口快速老化，衍生的缺工和照顧問題，基督教芥菜種會關注中高齡議題，積極創造長者工作機會，鼓勵持續追求自我實現，遠離長照生活。29日攜手「PlayMe玩偶的家」，在台北市萬華區龍山文創基地舉辦全台首發「樂齡玩聚站」開幕同樂會。芥菜種會執行長李肇家表示，7位學員經由培力與職務再設計，重返職場，未來努力開創更多長者有價值的第三人生。

62歲的Tiffany(右)因參與習藝所打工換宿，認識芥菜種會「50+熟齡培力計畫」進而重返職場。圖／業者提供

芥菜種會長期關懷弱勢兒少，並於2020年開始推展「50+熟齡培力」服務，透過多元課程，陪伴退休人士回到勞動力市場或社會工作服務場域；芥菜種會位在花蓮的習藝所，過去是芥菜種會免費培育原住民青年技職教育的重要據點，今年開始成為創造長者工作場域，幫助原住民熟齡婦女學習織布工藝與烘焙，傳承技藝，分擔家計。

謝小姐退而不休，重返職場挑戰新事物，為自己創造更有價值的第三人生。圖／業者提供

芥菜種會也積極向企業倡議，打造中高齡者及高齡者職場友善環境，「樂齡玩聚站」選在萬華區龍山文創基地舉辦。萬華是台北市年長者比率最高的區域，芥菜種會培力7名學員，經職務再設計，規劃符合中高齡體能、彈性工時、簡單易學的工作內容，創造樂齡友善環境，幫助他們有信心再就業。

李肇家執行長表示，2021年國人平均餘命約80歲，但臥床、慢性病纏身等，需仰賴他人照顧的「不健康餘命」長達8年，創下歷史新高，為了讓熟齡族退休後延續健康樂活，保有社會參與度，甚至獲得收入，芥菜種會以花蓮習藝所做為起點，連結「樂齡玩聚站」等更多培力據點，建立芥菜種會關懷長者的助人網絡，透過成就一份工作的機會，遠離長照。

貿易業退休的Tiffany，曾擔任代課教師，因緣際會參加在花蓮習藝所的打工換宿，進一步參與樂齡玩聚站的工作。Tiffany說，許多企業不了解中高齡者工作狀態或和體力限制，芥菜種會作為媒介與企業妥善溝通，設計一週3天，一次4個小時的導覽工作，對於62歲的她來說，體力上不會有太大的負荷。此次導覽有機會與年輕世代一同合作，她認為只要專業足夠，可以與年輕人互相學習，共享知識。

本次展場主理人謝小姐，去年自公部門退休後，在網路上看到芥菜種會「50+熟齡培力」服務，雖然沒有展場經驗，仍鼓起勇氣報名參加。從一個嚴謹規範的工作場域，轉型到創意充沛的展場工作，她說：「或許退休後，能重新找回那個隱藏在我內心深處的小孩。」謝小姐也坦承，過去規律的生活，儼然是舒適圈，再就業初期還是會有壓力，但很快就能樂觀面對挑戰。她非常認同策展理念，也渴望嘗試新事物，尋求更多與人互動的機會。

「樂齡玩聚站」於6月30到9月24日，每天11時到19時在龍山文創基地設攤展覽，現場有全齡創生課程、樂齡玩具體驗課程等活動，參與學員經由職人引路，帶大家認識充滿生命力的木製玩具。課程中包含與花蓮習藝所合作的習得產品，每一包茶、一包餅乾，都代表長者的一個工作機會。更多支持長者工作請連結芥菜種會官網 https://lihi1.com/T0xQD ，或50+熟齡培力「吾哥吾姊日常」粉專 https://lihi1.com/qiU15

關於基督教芥菜種會

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡「芥助網」，致力「自立自助，共好共生」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。