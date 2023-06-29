飛利浦與立遠生醫捐AED 幫助偏鄉緊急救護能力

心臟疾病高居全國十大死因第二位，且每四個猝死個案中，就有三個為心因性猝死。研究顯示，若能在1分鐘內對突發性心跳停止患者實施電擊，急救成功率可達九成。自動體外心臟電擊除顫器(AED)為緊急救命利器，衛生福利部近日也修法擴大設置。

響應厚生基金會發起「完善社區急救之鏈－偏鄉AED卡位不缺席」公益募捐活動，台灣飛利浦攜手立遠生醫股份有限公司共同捐贈20台AED及相關配套CPR+AED 教用訓練及保固服務予台東縣偏鄉的警察分局及派出所，盼提升偏鄉緊急救護的品質外，也提升大眾對公共場所設置AED的重視。

據研究指出，對於突發性心跳停止患者，若能在1分鐘內施予電擊，急救成功率可高達90%；4分鐘內協助停止心跳的患者實施CPR、8分鐘內執行AED電擊，患者存活率亦有望提高60%至75％。以歐美、日本等國家之經驗，在公共場所裝設有AED，存活率可提升至30%以上。

近日衛福部也修正緊急醫療救護法第十四條之一的「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」規定，擴大規範國民中學以上之學校、大型集會場所 (如法院、健身中心等)及警察分局、派出所等公共場所皆應設置AED。顯示AED對於緊急救護的重要性。

然根據統計，全台警政機關約有一千七百處據點，仍缺乏約九百台AED，缺口又多集中於偏鄉地區的派出所。看見偏鄉急救資源的普遍不足，台灣飛利浦攜手立遠生醫共同捐贈20台AED及相關配套CPR+AED 教用訓練及保固服務予台東縣偏鄉的警察分局及派出所，盼為提升偏鄉緊急救護的可及性盡一份心力。

台灣飛利浦所捐贈之AED又稱「傻瓜電擊器」，能自動偵測患者心律並判定是否須施以電擊、協助心臟恢復正常運作。開啟機器時也會有語音說明，引導民眾正確使用AED施救，如此更可有效提升急救成功率。

台灣飛利浦長期以來重視設置公共場所設置AED之議題，積極攜手業務夥伴及相關單位推動修法並推廣加強公眾AED的廣度與密度。「我們瞭解偏鄉緊急救護資源與AED設置的重要性，因此希望所捐贈的AED能夠支持並強化偏鄉居民的救護能力、強化其緊急醫療的可及性。近期我們也將與立遠生醫的夥伴一同前進台東縣偏鄉進行AED機器教用訓練，協助偏鄉鄉鎮建構一個更完善的緊急救護網。讓地方員警不僅是居民的安全守望者，更成為提高居民健康保障的重要角色。」