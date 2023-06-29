資誠推動鄉教育數位轉型 捐50臺電腦到雲林古坑

資誠聯合會計師事務所連續4年舉辦公益偏鄉活動，日前透過前雲林縣府新聞處長、現任桃園市府觀旅局長周柏吟邀請，送愛心至雲林偏鄉小學，並在雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡和雲林縣府教育處長邱孝文的協助下，選定雲林縣古坑國民中小學作為本次受贈單位，希望透過資訊設備的改善，推動雲林縣偏鄉教育數位轉型、提升學習品質。

捐贈儀式於6月28日在古坑國民中小學舉辦，出席貴賓包括資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、資誠「新世代新技能心公益」計畫主持人羅蕉森、雲林縣府教育處長邱孝文、桃園市府觀旅局長周柏吟。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，數位能力是未來職場不可或缺的關鍵力之一，資誠希望透過這次捐贈活動，盡可能讓偏遠地區的孩子們有機會提升數位能力及素養，幫助臺灣未來的種子發芽，也為臺灣的勞動力數位轉型貢獻力量。

資誠「新時代新技能心公益」計畫主持人羅蕉森表示，資誠聯合會計師事務所希望能提供親民的普惠服務，同時幫助產業界解決管理上的痛點；未來我們也希望將數位產品服務推廣到偏鄉學校，透過培養偏鄉學童的數位技能及數位智商，幫助孩子們探索自我與未來發展的可能性，邁向更美好的未來。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，非常感謝資誠聯合會計師事務所將偏鄉關懷的列車駛進雲林，一口氣捐贈50臺電腦給古坑國民中小學，相信這將大大激勵學校行政與教學的運作。同時也非常感謝前雲林縣府新聞處長周柏吟的大力推薦，將外部資源導回家鄉。

桃園市府觀旅局長周柏吟(左起）、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、雲林縣古坑國民中小學校長洪肇斌、雲林縣府教育處長邱孝文於資誠捐贈電腦儀式中共同合影。圖／資誠提供

甫在4月中旬，周柏吟透過自己創立的「青年發電機」網路新媒體，攜手台灣亞瑟士捐贈體育設備至全臺17所國高中小；今再與資誠聯合會計師事務所、雲林縣政府、雲林縣青埔教育基金會多方合作，為偏鄉科技教育貢獻微薄之力。

周柏吟表示，資訊3C的盛行，讓網路資訊容易取得，但學童們如何從中分辨真假訊息，其實存在著外界誘惑的危機，學校方面若有好的資訊設備，可以協助學童們正確地接觸外界刺激，並學習與開拓視野。

周柏吟指出，這次除了感謝資誠聯合會計師事務所用實際行動盡「取之社會、回饋社會」之企業責任外，也謝謝雲林縣府教育處長邱孝文的幫助，推薦選定古坑國民中小學，充分體現公私協力的合作量能，相信一定能給予學校更有效率的進行行政與教學運作。